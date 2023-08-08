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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. القوات الروسية تمنع تسلل عناصر إرهابية إلى محافظتي حلب واللاذقية

القوات الروسية في
القوات الروسية في سوريا

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعات تخريبية من الإرهابيين كانت تسعى للتسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضح كوليت في بيان صحفي، أن التقارير الواردة تفيد بأن مجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية تحاول عبور خط الاشتباك من منطقة خفض التصعيد في إدلب في محافظتي حلب واللاذقية في سوريا.

وأضاف كوليت في بيانه، أن القوات الروسية والجيش السوري يتخذان إجراءات ثنائية وتنسيق كامل للقضاء على التهديد الإرهابي.

وعلى جانب آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 10 عناصر من قوّات الجيش العربي السوري في هجوم شنّه تنظيم داعش الإرهابي، استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا.

وقال المرصد في تقرير له نشرته صحيفة النهار اللبنانية، إن التنظيم الإرهابي هاجم مواقع قوّات الجيش السوري والمسلّحين الموالين لها في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي، واستهدف سيارات عسكرية وبيوتا مسبقة الصنع (كرفانات) وحاجز القوس في بلدة معدان عتيق".

وأضاف: "سيطر التنظيم الإرهابي على تلك المواقع لساعات عدّة ثم انسحب إلى جهة مجهولة، بعد أن أضرم النيران في السيارات والبيوت، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من مسلّحي الحاجز العسكري وإصابة آخرين".

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