قرار مهم من سوريا بشأن تسلم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، اليوم الثلاثاء، إن سوريا مددت السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين حتى 13 نوفمبر.

وأضافت كانيكو: "نرحب ترحيباً حاراً بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 نوفمبر".

وفي يوليو، أرسلت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تبلغهم فيها بأن الحكومة منحت المنظمة الدولية الإذن باستخدام معبر باب الهوى الحدودي لمدة ستة أشهر إضافية.

وفي يوليو أيضا، لم يتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد استخدام معبر باب الهوى الحدودي لتسليم المساعدات إلى سوريا.

وكانت روسيا قد اقترحت تمديد استخدام هذا المعبر الحدودي لمدة ستة أشهر، لكنها لم تحصل على أصوات كافية لتمرير الاقتراح، وقالت دول غربية إنها تسعى لتمديد لمدة تسعة أشهر.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن العقوبات التي فرضها الغرب على سوريا وإيران لها عواقب وخيمة على المواطنين العاديين في هذين البلدين، فقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف المقداد في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إن العقوبات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي ولها أثر كارثي على حياة الشعبين السوري والإيراني، وخاصة الأطفال والنساء.