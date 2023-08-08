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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق || تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

 
أكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بوقوع انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق بسوريا .

ونقلت صحيفة اخبار سوريا عن رئيس بلدية ضاحية يوسف العظمة محمد علوش قوله بأن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة أحد الأشخاص أمام منزله، أدى إلى بتر قدمه اليمين وهو الآن بحالة مستقرة.

وفي سياق اخر؛ فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عشرة عناصر من قوّات الجيش العربي السوري في هجوم شنّه تنظيم "داعش" استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا.

وذكر  المرصد في تقرير له نشرته صحيفة النهار اللبنانية، بأن التنظيم هاجم مواقع قوّات الجيش السوري والمسلّحين الموالين لها في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي واستهدف سيارات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع (كرفانات) وحاجز القوس في بلدة معدان عتيق".

وأضاف: "سيطر التنظيم الإرهابي على تلك المواقع لساعات عدّة ثم انسحب إلى جهة مجهولة، بعد أن أضرم النيران في السيارات والبيوت، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من مسلّحي الحاجز العسكري وإصابة آخرين".

واستقدمت قوّات الجيش تعزيزات إلى المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً، وفق المرصد السوري

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