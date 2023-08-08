مجزرة جديدة.. هجوم داعشي قاسٍ على الرقة بشمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عشرة عناصر من قوّات الجيش العربي السوري في هجوم شنّه تنظيم "داعش"، استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا.

وذكر المرصد، في تقرير له نشرته صحيفة “النهار”, اللبنانية، أن التنظيم هاجم مواقع قوّات الجيش السوري والمسلّحين الموالين لها في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي، واستهدف سيارات عسكرية وبيوتا مسبقة الصنع (كرفانات) وحاجز القوس في بلدة معدان عتيق".

وأضاف: "سيطر التنظيم الإرهابي على تلك المواقع لساعات عدّة ثم انسحب إلى جهة مجهولة، بعد أن أضرم النيران في السيارات والبيوت، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من مسلّحي الحاجز العسكري وإصابة آخرين".

واستقدمت قوّات الجيش تعزيزات إلى المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً، وفق المرصد السوري.