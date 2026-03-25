نجوم ليفربول يودعون محمد صلاح برسائل ذهبية .. ماذا قالوا ؟

لم يكن إعلان رحيل محمد صلاح عن ليفربول مجرد نهاية رحلة كروية بل لحظة إنسانية استثنائية داخل غرفة ملابس "الريدز" عكست حجم التأثير الذي تركه النجم المصري في زملائه قبل جماهيره.

فمع نشره فيديو رسمي يعلن فيه مغادرته صيف 2026 انهالت رسائل الوداع من لاعبي الفريق لتكشف عن مكانة تتجاوز حدود الأرقام والبطولات.

كان التفاعل سريعًا من داخل الفريق حيث اكتفى المهاجم هوجو إيكيتيكي بكلمة واحدة لكنها معبرة: "الأفضل" في إشارة واضحة إلى قيمة صلاح الفنية داخل الفريق.

أما الثنائي ميلوس كيركيز ودومينيك سوبوسلاي فاختارا التعبير عبر "إنستجرام" حيث وصف الأول زميله بـ"الأسطورة" بينما أطلق الثاني عليه لقب "الملك" وهو اللقب الذي التصق بصلاح طوال سنوات تألقه في أنفيلد.

جاكبو: أكثر من مجرد لاعب

الرسالة الأكثر عمقًا جاءت من الهولندي كودي جاكبو الذي نشر صورًا تجمعه بصلاح مؤكدًا أن تأثيره لم يكن داخل الملعب فقط بل امتد ليكون قدوة يومية.

وقال جاكبو إن صلاح لم يكن مجرد نجم يسجل الأهداف بل شخصية ملهمة داخل الفريق مضيفًا: "أنت لاعب عظيم وأسطورة حقيقية.. أشكرك على كل شيء وأتمنى لك التوفيق".

جو جوميز: إرث لا يُنسى

من جانبه ذهب المدافع جو جوميز إلى أبعد من ذلك معتبرًا أن صلاح واحد من أعظم من ارتدوا قميص ليفربول عبر التاريخ.

وأكد جوميز أن ما يميز النجم المصري ليس فقط أرقامه بل عقليته الاحترافية وأخلاقيات العمل مشيرًا إلى أن إرثه سيظل خالدًا داخل النادي ومضيفًا: "سأظل ممتنًا لصداقتنا طوال هذه السنوات".

فيرتز: شرف اللعب إلى جواره

أما لاعب الوسط فلوريان فيرتز فاكتفى برسالة قصيرة لكنها معبرة مؤكدًا أن اللعب بجوار صلاح كان "شرفًا" في تلخيص بسيط لمسيرة لاعب صنع الفارق مع كل من شاركه الملعب.

الصحافة العالمية: نهاية حقبة

بعيدًا عن غرفة الملابس تعاملت وسائل الإعلام العالمية مع الخبر باعتباره لحظة تاريخية. شبكة سكاي سبورتس رأت في القرار نموذجًا للشفافية واحترام الجماهير بينما ركزت بي بي سي على الجانب الإنساني معتبرة أن علاقة صلاح بليفربول تجاوزت كرة القدم.

أما صحيفة "ذا جارديان" فاختارت لغة الأرقام مستعرضة إرثه التهديفي والبطولي في حين وصفت ESPN الرحيل بأنه "نهاية حقبة" داخل النادي الإنجليزي.

ولم تغب الإثارة عن التغطية حيث أشارت TalkSPORT إلى أن بعض التوترات مع المدرب آرني سلوت ربما لعبت دورًا في تسريع القرار بينما أجمعت الصحف الإسبانية على أن رحيل صلاح يمثل نهاية مرحلة ذهبية في تاريخ ليفربول.