تحذير مروري عاجل: الطقس السيئ يشل القيادة.. ونصائح حاسمة لتفادي الحوادث اليوم
عاصفة تضرب مصر.. أمطار رعدية وبرد ورياح قوية تبلغ ذروتها اليوم وتحذيرات عاجلة للمواطنين
أمطار رعدية وثلوج تضرب المحافظات .. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة
أمطار غزيرة وسحب رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 25 مارس
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
نجوم ليفربول يودعون محمد صلاح برسائل ذهبية .. ماذا قالوا ؟
عيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تحدد الموعد وترجّح اختلاف الرؤية بين الدول
بعد نفي التنمية المحلية غلق قاعات الأفراح 9 مساء.. هذه عقوبة نشر الشائعات
دعاء الرعد والبرق .. 8 كلمات رددها النبي
الدفاع السعودي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين
وزير الخارجية يبحث مع مجموعة من السفراء المتقاعدين محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية
الدفاع العراقية: 7 قتلى و13 مصابا في استهداف مستوصف الحبانية العسكري بالأنبار
نجوم ليفربول يودعون محمد صلاح برسائل ذهبية .. ماذا قالوا ؟

لم يكن إعلان رحيل محمد صلاح عن ليفربول مجرد نهاية رحلة كروية بل لحظة إنسانية استثنائية داخل غرفة ملابس "الريدز" عكست حجم التأثير الذي تركه النجم المصري في زملائه قبل جماهيره.

فمع نشره فيديو رسمي يعلن فيه مغادرته صيف 2026 انهالت رسائل الوداع من لاعبي الفريق لتكشف عن مكانة تتجاوز حدود الأرقام والبطولات.

كان التفاعل سريعًا من داخل الفريق حيث اكتفى المهاجم هوجو إيكيتيكي بكلمة واحدة لكنها معبرة: "الأفضل" في إشارة واضحة إلى قيمة صلاح الفنية داخل الفريق.

أما الثنائي ميلوس كيركيز ودومينيك سوبوسلاي فاختارا التعبير عبر "إنستجرام" حيث وصف الأول زميله بـ"الأسطورة" بينما أطلق الثاني عليه لقب "الملك" وهو اللقب الذي التصق بصلاح طوال سنوات تألقه في أنفيلد.

جاكبو: أكثر من مجرد لاعب

الرسالة الأكثر عمقًا جاءت من الهولندي كودي جاكبو الذي نشر صورًا تجمعه بصلاح مؤكدًا أن تأثيره لم يكن داخل الملعب فقط بل امتد ليكون قدوة يومية.

وقال جاكبو إن صلاح لم يكن مجرد نجم يسجل الأهداف بل شخصية ملهمة داخل الفريق مضيفًا: "أنت لاعب عظيم وأسطورة حقيقية.. أشكرك على كل شيء وأتمنى لك التوفيق".

جو جوميز: إرث لا يُنسى

من جانبه ذهب المدافع جو جوميز إلى أبعد من ذلك معتبرًا أن صلاح واحد من أعظم من ارتدوا قميص ليفربول عبر التاريخ.

وأكد جوميز أن ما يميز النجم المصري ليس فقط أرقامه بل عقليته الاحترافية وأخلاقيات العمل مشيرًا إلى أن إرثه سيظل خالدًا داخل النادي ومضيفًا: "سأظل ممتنًا لصداقتنا طوال هذه السنوات".

فيرتز: شرف اللعب إلى جواره

أما لاعب الوسط فلوريان فيرتز فاكتفى برسالة قصيرة لكنها معبرة مؤكدًا أن اللعب بجوار صلاح كان "شرفًا" في تلخيص بسيط لمسيرة لاعب صنع الفارق مع كل من شاركه الملعب.

الصحافة العالمية: نهاية حقبة

بعيدًا عن غرفة الملابس تعاملت وسائل الإعلام العالمية مع الخبر باعتباره لحظة تاريخية. شبكة سكاي سبورتس رأت في القرار نموذجًا للشفافية واحترام الجماهير بينما ركزت بي بي سي على الجانب الإنساني معتبرة أن علاقة صلاح بليفربول تجاوزت كرة القدم.

أما صحيفة "ذا جارديان" فاختارت لغة الأرقام مستعرضة إرثه التهديفي والبطولي في حين وصفت ESPN الرحيل بأنه "نهاية حقبة" داخل النادي الإنجليزي.

ولم تغب الإثارة عن التغطية حيث أشارت TalkSPORT إلى أن بعض التوترات مع المدرب آرني سلوت ربما لعبت دورًا في تسريع القرار بينما أجمعت الصحف الإسبانية على أن رحيل صلاح يمثل نهاية مرحلة ذهبية في تاريخ ليفربول.

إجازة

هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة

مصنع فولكس فاجن

صفقة الشيطان .. «فولكس فاجن» تغلق مصنع السيارات لتصنّع صواريخ إسرائيلية

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الارصاد الجوية

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

ترامب

ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

صالح جمعة

صالح جمعة: أوضة لبس الأهلي «بايظة» .. وهذه الأسماء لازم ترحل

مطار الكويت

ضربة مُفاجئة.. هجوم يستهدف خزان وقود في مطار الكويت والسلطات تتحرك سريعًا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تراجع أسعار النفط مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع

الرقابة المالية تعزز التعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير مهارات القطاع غير المصرفي

تيك توك

تعاون جديد يوسّع نطاق الوصول إلى صنّاع المحتوى في مصر والشرق الأوسط

بالصور

عقب سقوط الأمطار.. الشرقية تدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع المياه وإزالة آثارها

شفط مياه الأمطار من شوارع منيا القمح بالشرقية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قفطان لافت.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بإطلالتها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد