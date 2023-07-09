عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل زعيم داعش في شرق سوريا

غارة امريكية شرق
غارة امريكية شرق سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد إنها شنت غارة بطائرة مسيرة في 7 يوليو، أسفرت عن مقتل أحد قادة داعش في شرق سوريا.

وقالت في بيان إنها استخدمت نفس الطائرات المسيرة إم كيو -9 في الهجوم الذي 'تعرضت في وقت سابق اليوم لمضايقات من قبل طائرات روسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين'.

وأضافت أن 'القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر زعيم تنظيم داعش شرقي سوريا' دون الخوض في مزيد من التفاصيل عن المهاجر.

 

وكثفت واشنطن العام الماضي من الغارات والعمليات ضد عناصر يشتبه في أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ، فقتلت واعتقلت العديد من قادتها الذين لجأوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة من تركيا بعد أن فقد التنظيم آخر أراضيه في سوريا في عام 2019.

يشار إلى أن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة والتي قتلت زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي ، الذي أعلن نفسه 'خليفة لجميع المسلمين' ، استهدفت منذ ذلك الحين قادتها الباقين على قيد الحياة ، والذين يعتقد أن العديد منهم خططوا لهجمات في الخارج.

ويقول القادة العسكريون الأمريكيون إن داعش لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا داخل المنطقة، على الرغم من تدهور قدراته وضعف قدرته على إعادة إنشاء شبكته.

وسيطر تنظيم داعش على ثلث العراق وسوريا في ذروته عام 2014. وعلى الرغم من هزيمته في كلا البلدين ، إلا أن مقاتليه يواصلون شن هجمات للمتمردين.

طائرة مسيرة داعش سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس COP28: يجب الضغط على الدول المانحة لتوفير 100مليار دولار للتمويل المناخي

الجزائر تقر خفضا جديدا لإنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل في أغسطس

هجوم مسلح على مسؤول مكسيكي رفيع في ولاية حدودية

ألمانيا مترددة في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى | تقرير

بعد 4 أيام من أعمال الشغب .. ماكرون يؤجل زيارته إلى المانيا

أوكرانيا .. وزير الدفاع: طلبت من بابا نويل مدفعية ومقاتلات أف-16

تونس تحبط 9 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقف 178 شخصا

ضمن جولة بأمريكا اللاتينية والكاريبي.. مباحثات إماراتية فنزويلية لتطوير العلاقات بين البلدين

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أشاد بجهود العاملين.. وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسي للإسعاف بـ كوم الدكة

قبول دفعة جديدة يالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون مشترك| ثريدز يقودك للحبس بهذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

فيديو

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ