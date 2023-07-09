القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل زعيم داعش في شرق سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد إنها شنت غارة بطائرة مسيرة في 7 يوليو، أسفرت عن مقتل أحد قادة داعش في شرق سوريا.

وقالت في بيان إنها استخدمت نفس الطائرات المسيرة إم كيو -9 في الهجوم الذي 'تعرضت في وقت سابق اليوم لمضايقات من قبل طائرات روسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين'.

وأضافت أن 'القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر زعيم تنظيم داعش شرقي سوريا' دون الخوض في مزيد من التفاصيل عن المهاجر.

وكثفت واشنطن العام الماضي من الغارات والعمليات ضد عناصر يشتبه في أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ، فقتلت واعتقلت العديد من قادتها الذين لجأوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة من تركيا بعد أن فقد التنظيم آخر أراضيه في سوريا في عام 2019.

يشار إلى أن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة والتي قتلت زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي ، الذي أعلن نفسه 'خليفة لجميع المسلمين' ، استهدفت منذ ذلك الحين قادتها الباقين على قيد الحياة ، والذين يعتقد أن العديد منهم خططوا لهجمات في الخارج.

ويقول القادة العسكريون الأمريكيون إن داعش لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا داخل المنطقة، على الرغم من تدهور قدراته وضعف قدرته على إعادة إنشاء شبكته.

وسيطر تنظيم داعش على ثلث العراق وسوريا في ذروته عام 2014. وعلى الرغم من هزيمته في كلا البلدين ، إلا أن مقاتليه يواصلون شن هجمات للمتمردين.