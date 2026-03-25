أمطار غزيرة وسحب رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 25 مارس

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة تقلبات حادة تشهدها البلاد بداية من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى عدم استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 وحتى 29 مارس 2026، حيث تشمل هذه الموجة سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، خصوصًا في شمال ووسط البلاد، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، ما يعيد الأجواء الباردة نسبيًا خلال فترات الليل، مع طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد أن محافظات السواحل الشمالية والدلتا، بما في ذلك مناطق مثل مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، والشرقية، ستشهد أمطارًا غزيرة ورعدية، وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانًا بحبات البرد، مما يزيد من شدة الطقس واضطرابه طوال اليوم.

نشاط الرياح

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

الظواهر الجوية اليوم الأربعاء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غير المستقرة ويصاحبها عدد من الظواهر الجوية، أبرزها:

- نشاط رياح قوية مع السحب الرعدية.

- احتمالية حدوث البرق.

- تساقط حبات البرد.

- تجمع مياه الأمطار في الشوارع.

- فرص لثلوج خفيفة على مرتفعات جنوب سيناء.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من توخي الحذر الشديد أثناء التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد، مؤكدة على ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة.

كما أضافت الهيئة أن المناطق الجبلية والمرتفعات هي الأكثر عرضة لتشكل السيول، لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

درجة الحرارة اليوم في القاهرة: العظمى 17 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في العاصمة الجديدة: العظمى 17 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر: العظمى 6 أكتوبر 18 والصغرى 10

- درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون: العظمى 18 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ: العظمى 16 والصغرى 10

- درجة الحرارة اليوم في المنصورة: العظمى 17 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في الزقازيق: العظمى 17 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم: العظمى 16 والصغرى 10

- درجة الحرارة اليوم في طنطا: العظمى 16 والصغرى 10

- درجة الحرارة اليوم في دمياط: العظمى 17 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في بورسعيد: العظمى 16 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في الاسماعيلية: العظمى 16 والصغرى 13

- درجة الحرارة اليوم في السويس: العظمى 17 والصغرى 13

- درجة الحرارة اليوم في العريش: العظمى 17 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في رفح: العظمى 16 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في كاترين: العظمى 10 والصغرى 02

- درجة الحرارة اليوم في الطور: العظمى 21 والصغرى 14

- درجة الحرارة اليوم في طابا: العظمى 17 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 14

- درجة الحرارة اليوم في الغردقة: العظمى 24 والصغرى 13

- درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية: العظمى 16 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في العلمين: العظمى 15 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في مطروح: العظمى 16 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في الشلاتين: العظمى 30 والصغرى 17

- درجة الحرارة اليوم في حلايب: العظمى 28 والصغرى 19

- درجة الحرارة اليوم في الفيوم: العظمى 19 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في بني سويف: العظمى 20 والصغرى 11

- درجة الحرارة اليوم في المنيا: العظمى 22 والصغرى 10

- درجة الحرارة اليوم في أسيوط: العظمى 23 والصغرى 10

- درجة الحرارة اليوم في سوهاج: العظمى 24 والصغرى 12

- درجة الحرارة اليوم في قنا: العظمى 27 والصغرى 14

- درجة الحرارة اليوم في الأقصر: العظمى 26 والصغرى 14

- درجة الحرارة اليوم في أسوان: العظمى 32 والصغرى 16.