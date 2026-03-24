أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وموعد تحسن حالة الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وموعد تحسن حالة الطقس

حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر تقلبات جوية مختلفة حيث أعلنت الأرصاد عن احتمالية سقوط الأمطار على بعض المناطق مع طقس بارد صباحا وشبورة مائية كثيفة. 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يتحول تدريجيا إلى مائل للدفء وصولا إلى دافئ خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد ليسود طقس حار نهارا، مع استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية كثيفة 

وتوقعت هيئة الأرصاد ظهور شيورة مائية كثيفة كثيفة خلال الساعات الأولى، وتحديدا فى الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار 

أما فيما يخص خريطة الأمطار فتشير التوقعات إلى توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وسيناء، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، مع احتمالية أن تزداد حدة هذه الأمطار مساء على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، كما تمتد فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء 25 مارس والخميس 26 مارس، حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وقد يصاحبها تساقط حبات البرد على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3) إلى (4) درجات 

نشاط الرياح 

يصاحب ذلك نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40) الي 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

موعد تحسن حالة الطقس 

وأوضحت أنه اعتباراً من الجمعة 27 مارس استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء وارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3) إلى (5) درجات.

