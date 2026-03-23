الأرصاد: الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 مئوية

أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا.

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تكون غزيرة أحيانا مساءً على السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الجديدة 24 11

6 أكتوبر 24 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

بلطيم 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 20 06

كاترين 10 02

الطور 21 14

طابا 20 13

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 15

الإسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 18 11

سيوة 22 10

رأس غارب 23 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 32 18

حلايب 28 17

أبو رماد 30 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 32 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 28 16

الفيوم 23 10

بني سويف 24 10

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 26 14

قنا 29 15

الأقصر 32 16

أسوان 33 18

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 34 20

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة المكرمة 34 23

المدينة المنورة 29 18

الرياض 32 19

المنامة 25 21

أبوظبي 31 22

الدوحة 28 23

الكويت 23 17

دمشق 16 06

بيروت 18 14

عمان 14 05

القدس 13 07

غزة 18 12

بغداد 16 13

مسقط 29 25

صنعاء 23 11

الخرطوم 40 25

طرابلس 17 13

تونس 18 09

الجزائر 14 04

الرباط 24 10

نواكشوط 24 16

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 11 05

إسطنبول 11 08

إسلام آباد 29 14

نيودلهي 31 19

جاكرتا 33 25

بكين 21 05

كوالالمبور 37 25

طوكيو 18 12

أثينا 15 09

روما 19 05

باريس 18 08

مدريد 18 05

برلين 16 09

لندن 14 05

مونتريال 01 04-

موسكو 10 01-

نيويورك 08 03

واشنطن 12 05

أديس أبابا 23 13

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

الذهب اليوم

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية

صورة أرشيفية

عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

نجوم الزمالك

إحتفالا بتأهل الكونفدرالية.. نجوم الزمالك يقضون إجازة عيد الفطر في الجونة

الاهلي

لمنع تكرار كابوس كامويش وموديست وداري.. الأهلي يطيح بلجنة الاسكاوتنج

النادي الأهلي

«أهلي 2011» يخسر أمام إنبي في بطولة الجمهورية

بالصور

مشروب بسيط قبل النوم يجعل بشرتك أصغر 10 سنوات.. السر في مكون واحد فقط

بشرة

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد