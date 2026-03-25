استعدادًا لمُواجهة تقلبات الطقس .. محافظ المنيا: ربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية الطوارئ

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفي ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على جاهزية غرف العمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، وربطها على مدار الساعة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، خاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، مع مراجعة جاهزية معدات رفع مياه الأمطار والتأكد من كفاءة بالوعات الصرف وخطوط التصريف، فضلًا عن تكثيف أعمال تطهير الشبكات ومخرات السيول.

كما شدد اللواء كدواني على انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، ومتابعة الموقف لحظيًا، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أهمية توعية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، والالتزام بالتعليمات الصادرة، وتجنب أماكن تجمع المياه أو التواجد أسفل الأشجار ولوحات الإعلانات و أعمدة الإنارة وأكشاك توزيع الكهرباء أثناء نشاط الرياح الشديدة.

توخي الحذر

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين، وخاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وخفض السرعات أثناء القيادة، وتوخي أقصى درجات الحذر، مع سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ عبر الأرقام التالية:

مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052 للتعامل الفورى.

