المنيا.. الانتهاء من رصف طريق طهنشا بتكلفة 8 ملايين جنيه ورفع كفاءة كوبري المحيط

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارته الميدانية لقرية بني أحمد الغربية، مستوى الخدمات والمرافق، حيث تفقد أعمال النظافة العامة والإنارة وتمهيد الطرق الداخلية، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وتجميل الشوارع والميادين، مؤكدًا أن توفير بيئة نظيفة وطرق ممهدة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، لما له من دور في تيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى المعيشة.

وأوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا، أنه تم الانتهاء من رصف طريق طهنشا بطول 1300 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك استجابةً لطلب مواطني القرية خلال لقائهم بالمحافظ في أحد اللقاءات الجماهيرية، مشيرًا إلى استمرار العمل لاستكمال باقي أجزاء الطريق لربط القرية بالقرى المجاورة، ضمن خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري طهنشا على مصرف المحيط بتكلفة 500 ألف جنيه، مؤكدًا أن الكوبري يمثل شريانًا حيويًا يربط بين المجمع التعليمي والكتلة السكنية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وضمان سلامة الطلاب وتحقيق السيولة المرورية.

وأشاد رئيس المركز بالدعم المستمر والمتابعة الميدانية التي يوليها محافظ المنيا لمختلف المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في سرعة الإنجاز وتنفيذ المشروعات بأعلى جودة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.