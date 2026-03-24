محافظ المنيا: لجان رقابية لضبط المخابز.. ولا تهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب

حرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارته الميدانية لقرية بني أحمد الغربية، على عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجّهًا مسئولي وحدة المتابعة بالفحص الفوري لكل حالة على حدة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد آليات وحلول جذرية لإنهاء شكاواهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين في قلب القرى والنجوع، للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وتلبيتها على أرض الواقع، وتحقيق حياة كريمة لأهالي القرى.

وخلال اللقاء، عرض الأهالي نموذجًا لرغيف خبز من أحد المخابز البلدية بالقرية، تبيّن عدم مطابقته للمواصفات التموينية من حيث الجودة والوزن ودرجة النضج.

وعلى الفور وجّه المحافظ بتشكيل لجنة رقابية عاجلة للمرور على جميع المخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وإحالة المقصرين من المفتشين للتحقيق، مؤكدًا أن المساءلة ستطال كل من يفرّط في حق المواطن أو يسمح بتداول خبز غير مطابق للمواصفات.

وأكد المحافظ أن الرقابة التموينية مسئولية وأمانة، ولا مجال للتهاون مع المتلاعبين بـ “قوت الشعب”، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير لضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة تليق بالمواطن.

وفي استجابة فورية لمطالب الأهالي، قرر المحافظ نقل موقف سيارات بني أحمد من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية في اتجاه كوبري مصرف المحيط، خارج الكتلة السكنية، موجّهًا إدارة المرور بتنظيم الموقع الجديد بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس داخل القرية.

كما وجّه كدواني بتقديم دعم مادي ومساعدات إنسانية عاجلة لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، مع تكليف وحدة المتابعة بتذليل أي معوقات أمام حصولهم على حقوقهم، مؤكدًا أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وجبر خواطر البسطاء يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.