استقرار الطقس في البحر الأحمر.. وغلق ميناء الغردقة احترازيًا ورفع حالة الطوارئ

أعلنت محافظة البحر الأحمر استقرار الأحوال الجوية بمختلف مدن المحافظة حتى الآن، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأي تغيرات محتملة في حالة الطقس.

وأكدت المحافظة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والخدمية، بالتوازي مع تفعيل خطة الانتشار الخاصة لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن التقلبات الجوية، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد الحالة العامة والتدخل الفوري حال الحاجة.

وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أنه تم غلق ميناء الغردقة البحري تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير المحافظ، وذلك كإجراء احترازي في ظل المتغيرات الجوية المحتملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على رفع جاهزية الأجهزة التنفيذية وتعزيز إجراءات السلامة العامة، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طارئ.