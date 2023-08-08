عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سنوات عجاف..

سوريا.. غرفة الملاحة البحرية تستعيد عضويتها في الاتحاد العربي

سوريا علم
سوريا علم


نجحت غرفة الملاحة البحرية السورية في إستعادة عضويتها في الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، وذلك بعد أن تم تعليق عضويتها خلال السنوات السابقة جراء العقوبات الاقتصادية التي حالت دون تسديد الالتزامات المالية.

وفي بيان لوزارة النقل السورية فقد قامت الغرفة مؤخراً بتحويل رسوم الاشتراك السنوية في الاتحاد أولاً عن الأعوام من 2012 إلى 2014 وثانياً عن العام 2015.

وقرر الاتحاد العربي طي كافة المطالبات السابقة والاكتفاء بتسديد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2015 تقديراً من مجلس إدارته لصعوبة الظروف التي تمر بها سورية، وحرصاً على بقاء الغرفة في الاتحاد نظراً لدورها الفاعل حيث أنَّ العقوبات الاقتصادية الجائرة حالت دون القدرة على القيام بالتحويل المصرفي آنذاك.

وقد جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان مجلس الإدارة بضرورة تواجد الغرفة على الساحة العربية برفقة نظيراتها في إطار العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجال اختصاصها، وتزامناً مع استئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية. 

مجزرة جديدة.. هجوم داعشي قاسٍ على الرقة بشمال سوريا

حشود عسكرية وتبادل للاتهامات.. هل يحدث صدام أمريكي روسي في سوريا؟

الملاحة البحرية جامعة الدول العربية سوريا وزارة النقل السورية الاتحاد العربي الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم في سوريا

روسيا: التحالف الدولي ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة خلال يوم

ترشيحاتنا

حفنة مشروعات.. 5 مهام كبرى اتفق عليها مدبولي والأشقاء في الأردن|ما هي؟

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

تكنولوجيا متفردة| 5 معلومات تهمك عن السيارات الكهربائية المصرية

التعليم العالي: مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى مساء الخميس المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ