سوريا.. غرفة الملاحة البحرية تستعيد عضويتها في الاتحاد العربي

بعد سنوات عجاف..



نجحت غرفة الملاحة البحرية السورية في إستعادة عضويتها في الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، وذلك بعد أن تم تعليق عضويتها خلال السنوات السابقة جراء العقوبات الاقتصادية التي حالت دون تسديد الالتزامات المالية.

وفي بيان لوزارة النقل السورية فقد قامت الغرفة مؤخراً بتحويل رسوم الاشتراك السنوية في الاتحاد أولاً عن الأعوام من 2012 إلى 2014 وثانياً عن العام 2015.

وقرر الاتحاد العربي طي كافة المطالبات السابقة والاكتفاء بتسديد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2015 تقديراً من مجلس إدارته لصعوبة الظروف التي تمر بها سورية، وحرصاً على بقاء الغرفة في الاتحاد نظراً لدورها الفاعل حيث أنَّ العقوبات الاقتصادية الجائرة حالت دون القدرة على القيام بالتحويل المصرفي آنذاك.

وقد جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان مجلس الإدارة بضرورة تواجد الغرفة على الساحة العربية برفقة نظيراتها في إطار العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجال اختصاصها، وتزامناً مع استئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية.