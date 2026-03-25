أمطار رعدية وثلوج تضرب المحافظات .. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية.

أمطار رعدية تضرب المحافظات والقاهرة

تحديدًا تشهد مناطق ( الإسكندرية-العلمين- الضبعة -مطروح) ومناطق من شمال الوجه البحرى ( البحيرة-كفر الشيخ)، أمطار منذ ساعات، ما بين غزيرة إلى رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد أحياناً.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، في مصر يشهد نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة إلى المناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد وأيضًا السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مع تقدم الوقت .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، حيث تشهد أغلب أنحاء الجمهورية تقلبات جوية ملحوظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

سيول على سيناء مدن القناة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومنها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والغربية والمنوفية والشرقية، ستتعرض لأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

وأضافت "هيئة الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار المتوسطة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمالية تساقط حبات البرد على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

تحذيرات هيئة الأرصاد بشأن الطقس اليوم

كما توقعت الهيئة انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وفي تحذير مهم، دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر من السحب الرعدية وما يصاحبها من:

نشاط رياح هابطة تؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق.

احتمالية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد.

ابتعدوا عن تجمع المياه في بعض المناطق.

تجنبوا مخاطر الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة.

احتمالية تساقط الثلوج ليلًا على مرتفعات جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة ضرورة متابعة التحديثات المستمرة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن هذه الظواهر الجوية.