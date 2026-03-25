وزارة النقل تستعرض إمكانات المونوريل في فيديو جديد بعنوان "رحلة داخل القطار"

نشرت وزارة النقل عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جراف جديدًا بعنوان "رحلة داخل قطار المونوريل"، استعرضت من خلاله أبرز الإمكانات المتطورة التي يتمتع بها القطار، في إطار تعريف المواطنين بمستوى الخدمات المقدمة ضمن منظومة النقل الجماعي الحديثة.

وسلط الفيديو الضوء على تجهيزات السلامة داخل المشروع، حيث تم تزويد المحطات بأبواب زجاجية على الأرصفة تتوافق مع أبواب القطارات، بما يضمن أعلى درجات الأمان للركاب أثناء الصعود والنزول.

مستوى الراحة داخل عربات المونوريل

كما استعرض مستوى الراحة داخل عربات المونوريل، والتي تأتي مكيفة بالكامل ومتصلة بممرات داخلية تتيح سهولة تنقل الركاب بين العربات، فضلًا عن تزويدها بكاميرات مراقبة وشاشات LED لعرض معلومات الرحلة بشكل لحظي.

وأوضح الفيديو أن القطار يعمل بدون سائق بشري، حيث تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة تحكم ذاتية متطورة تدير الرحلة بدقة عالية، بما يضمن انتظام الحركة ويعزز من مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى مراعاة احتياجات ذوي الهمم، من خلال تخصيص أماكن مجهزة داخل العربات مزودة بوسائل التثبيت، إلى جانب توفير خرائط تفاعلية مضيئة أعلى الأبواب تساعد فاقدي حاسة السمع على متابعة مسار الرحلة بسهولة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في مشروعات النقل الكهربائي الذكي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية.

