غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
لإنقاذ الموسم الحالي .. ماذا فعل الأهلي لتحفيز لاعبيه قبل المرحلة الحاسمة فى بطولة الدوري

في محاولة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدأ النادي الأهلي التحرك على أكثر من محور .. بحثا عن استعادة التوازن الفني والإداري بعد فترة صعبة شهدت تراجعا في النتائج وخسارة عدد من البطولات الأمر الذي وضع الفريق تحت ضغط جماهيري غير مسبوق.

ولم يكن الموسم الحالي على قدر تطلعات جماهير الأهلي بعدما ودع الفريق عدة بطولات بشكل مبكر كان أبرزها الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي إلى جانب فقدان فرص المنافسة على بطولات محلية أخرى.

ومع تضاؤل الخيارات باتت بطولة الدوري المصري الممتاز الهدف الوحيد المتبقي أمام الفريق في محاولة لإنقاذ الموسم وتفادي الخروج بموسم صفري لا يتناسب مع حجم التعاقدات والاستثمارات التي أبرمها النادي.

لائحة جديدة

في هذا الإطار كشف مصدر داخل الأهلي عن توجه إدارة الكرة لإعداد لائحة مالية جديدة خاصة بالمرحلة الحاسمة من الدوري والتي تشهد منافسة شرسة ضمن مجموعة التتويج.

اللائحة المرتقبة لن تقتصر على المكافآت فقط بل ستشمل أيضًا عقوبات مالية كبيرة في إطار فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق وتحفيز اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم خلال المباريات المتبقية.

ويأتي هذا التحرك في ظل قناعة داخل النادي بضرورة إعادة تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" كوسيلة لإعادة الروح والانضباط داخل غرفة الملابس خاصة مع أهمية المباريات المقبلة في تحديد بطل المسابقة.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق اللائحة بداية من المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات الدور الثاني من مرحلة الحسم.

مشروع طويل الأمد

بعيدا عن الحلول المؤقتة بدأ الأهلي في وضع ملامح مشروع لإعادة بناء الفريق يعتمد بشكل أساسي على خفض متوسط أعمار اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر الشابة التي أثبتت جدارتها خلال فترات الإعارة.

وفي هذا السياق استقر مسؤولو النادي على استعادة ثلاثة من أبرز المواهب الشابة وهم المدافع أحمد عابدين والجناح محمد عبد الله ولاعب الوسط أحمد خالد "كباكا" عقب انتهاء إعارتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء فريق أكثر حيوية وتوازنًا قادر على المنافسة محليًا وقاريًا في السنوات المقبلة.

رسائل واضحة 

تحركات الأهلي الأخيرة تعكس إدراكًا لحجم الأزمة التي يمر بها الفريق ومحاولة التعامل معها بشكل عملي سواء عبر تحفيز اللاعبين الحاليين أو تجهيز جيل جديد قادر على حمل المسؤولية.

كما تحمل هذه القرارات رسائل واضحة للجميع داخل النادي مفادها أن المرحلة المقبلة لن تقبل بأنصاف الحلول وأن الأداء والنتائج سيكونان المعيار الوحيد للاستمرار.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

بيراميدز

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

