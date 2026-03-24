لإنقاذ الموسم الحالي .. ماذا فعل الأهلي لتحفيز لاعبيه قبل المرحلة الحاسمة فى بطولة الدوري

في محاولة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدأ النادي الأهلي التحرك على أكثر من محور .. بحثا عن استعادة التوازن الفني والإداري بعد فترة صعبة شهدت تراجعا في النتائج وخسارة عدد من البطولات الأمر الذي وضع الفريق تحت ضغط جماهيري غير مسبوق.

ولم يكن الموسم الحالي على قدر تطلعات جماهير الأهلي بعدما ودع الفريق عدة بطولات بشكل مبكر كان أبرزها الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي إلى جانب فقدان فرص المنافسة على بطولات محلية أخرى.

ومع تضاؤل الخيارات باتت بطولة الدوري المصري الممتاز الهدف الوحيد المتبقي أمام الفريق في محاولة لإنقاذ الموسم وتفادي الخروج بموسم صفري لا يتناسب مع حجم التعاقدات والاستثمارات التي أبرمها النادي.

لائحة جديدة

في هذا الإطار كشف مصدر داخل الأهلي عن توجه إدارة الكرة لإعداد لائحة مالية جديدة خاصة بالمرحلة الحاسمة من الدوري والتي تشهد منافسة شرسة ضمن مجموعة التتويج.

اللائحة المرتقبة لن تقتصر على المكافآت فقط بل ستشمل أيضًا عقوبات مالية كبيرة في إطار فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق وتحفيز اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم خلال المباريات المتبقية.

ويأتي هذا التحرك في ظل قناعة داخل النادي بضرورة إعادة تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" كوسيلة لإعادة الروح والانضباط داخل غرفة الملابس خاصة مع أهمية المباريات المقبلة في تحديد بطل المسابقة.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق اللائحة بداية من المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات الدور الثاني من مرحلة الحسم.

مشروع طويل الأمد

بعيدا عن الحلول المؤقتة بدأ الأهلي في وضع ملامح مشروع لإعادة بناء الفريق يعتمد بشكل أساسي على خفض متوسط أعمار اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر الشابة التي أثبتت جدارتها خلال فترات الإعارة.

وفي هذا السياق استقر مسؤولو النادي على استعادة ثلاثة من أبرز المواهب الشابة وهم المدافع أحمد عابدين والجناح محمد عبد الله ولاعب الوسط أحمد خالد "كباكا" عقب انتهاء إعارتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء فريق أكثر حيوية وتوازنًا قادر على المنافسة محليًا وقاريًا في السنوات المقبلة.

رسائل واضحة

تحركات الأهلي الأخيرة تعكس إدراكًا لحجم الأزمة التي يمر بها الفريق ومحاولة التعامل معها بشكل عملي سواء عبر تحفيز اللاعبين الحاليين أو تجهيز جيل جديد قادر على حمل المسؤولية.

كما تحمل هذه القرارات رسائل واضحة للجميع داخل النادي مفادها أن المرحلة المقبلة لن تقبل بأنصاف الحلول وأن الأداء والنتائج سيكونان المعيار الوحيد للاستمرار.