علي وشك الرحيل.. نجوم سوبر يطلبون الخلع في الأهلي

تواترت الأنباء في الأيام القليلة الماضية عن طلب العديد من لاعبي النادي الأهلي الرحيل عن الفريق الصيف المقبل بعد الخروج من بطولة أبطال إفريقيا.

طلب الرحيل من جانب نجوم الأهلي يعود لأسباب فنية وعدم المشاركة بشكل منتظم مع القلعة الحمراء لفترات زمنية طويلة.

وضمت قائمة الراحلين عن صفوف قلعة النادي الأهلي كل من: أحمد زيزو وإمام عاشور والأنجولي يلتسين كامويش ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمد الشناوي والمغربي أشرف بن شرقي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا.

محمد الشناوي

طلب محمد الشناوي الرحيل عن صفوف النادي الأهلي لعدم مشاركته في حراسة عرين المارد الأحمربشكل منتظم خلال الفترة الماضية.

وجاء طلب رحيل الشناوي عن النادي الأهلي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني حيث مارس الجهاز الفني سياسة التدوير بينه وبين مصطفي شوبير قبل أن ينتهي به الأمر للأعتماد علي شوبير في الدور ربع النهائي من بطولة أبطال إفريقيا وودع المارد الأحمر البطولة بعد الخسارة بنتيجة 4-2 من مجموع المبارتين.

أحمد سيد زيزو

طالب أحمد سيد زيزو وكيله بالبحث عن عرض خارجي مع نهاية الموسم الحالي للخروج إعارة في حيت يتمسك النادي الأهلي باللاعب.

أشرف بن شرقي

تصدر أسم أشرف بن شرقي محركات البحث في الساعات الماضية حيث حذف اللاعب أسم الأهلي من حسابه الشخصي على انستجرام.

وتلقى بن شرقي عروضًا من أندية قطرية أبرزها السيلية القطري للتعاقد معه في الموسم المقبل وهو ما يزيد من حدة الجدل حول استمراره مع الأهلي.|

كامويش

استقرت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب علي عدم تفعيل بند شراء اللاعب الأنجولي يلتسين كامويش.

جاء ذلك عقب عدم تقديم اللاعب المستوى المطلوب منه والمردور الفني مع النادي الأهلي والأكتفاء بفترة الإعارة التي استمرت ستة أشهر مقابل 300 ألف يورو.

إمام عاشور

ترددت أنباء قوية عن وجود عروض للاعب إمام عاشور من أندية سعودية أبرزها نادي القادسية السعودي مع ترحيب مبدئي من إدارة الفريق بشرط تقديم عرض مالي كبير.

محمد شريف

يرغب محمد شريف في الرحيل عن المارد الأحمر لعدم حصوله على فرصة أخري منذ فترة طويلة حيث أنه خارج حسابات الجهاز الفني منذ وقت طويل.

حسين الشحات

ينتهي عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي وإلى الآن لم يتم حسم تجديد عقده مع المارد الشياطين الحمر.

وتشير تقارير صحفية إلى تلقي حسين الشحات عروض خارجية أبرزها من الاتحاد الليبي وهو ما يفتح باب التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

أحمد رمضان بيكهام

طالب أحمد رمضان بيكهام العودة مجددا إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بعد إنتهاء فترة إعارته في النادي الأهلي.

محمد شكري

يرغب محمد شكري الظهير الأيسر بالنادي الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء الصيف المقبل بعد الإصابات المتكررة التي لحقت به ما تسبب في عدم مشاركته فى مباريات المارد الأحمر.

أحمد نبيل كوكا

رفض أحمد نبيل كوكا تجديد عقده مع النادي الاهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي للبحث عن فرصة احتراف جديدة.

جاء ذلك عقب رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي بالإضافة إلى محدودية مشاركتة تحت قيادة المدير الفني الحالي ييس توروب.