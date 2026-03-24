قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد خطير عالمياً.. حرب إيران تشعل التوترات وتهدد بموجة عنف أوسع
لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة
آلاف السفن عالقة خلف مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يختنق بين نيران التصعيد وصفقات التهدئة
إيران تنفي فرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز
لسوء الأحوال الجوية.. وكيل الأزهر : الأربعاء والخميس إجازة بجميع المعاهد الأزهرية
إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين
اللي بيحصل عيب وحرام.. شوبير يكشف المسكوت عنه في الأهلي
تعطيل الدراسة في المدارس .. لماذا تقرر تعميم القرار بجميع المحافظات؟
إيران تفرض رسومًا مليوني دولار على عبور السفن بمضيق هرمز
تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علي وشك الرحيل.. نجوم سوبر يطلبون الخلع في الأهلي

القسم الرياضي

تواترت الأنباء في الأيام القليلة الماضية عن طلب العديد من لاعبي النادي الأهلي الرحيل عن الفريق الصيف المقبل بعد الخروج من بطولة أبطال إفريقيا.

طلب الرحيل من جانب نجوم الأهلي يعود لأسباب فنية وعدم المشاركة بشكل منتظم مع القلعة الحمراء لفترات زمنية طويلة.

وضمت قائمة الراحلين عن صفوف قلعة النادي الأهلي كل من:  أحمد زيزو وإمام عاشور والأنجولي يلتسين كامويش ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمد الشناوي والمغربي أشرف بن شرقي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا.

محمد الشناوي

طلب محمد الشناوي الرحيل عن صفوف النادي الأهلي لعدم مشاركته في حراسة عرين المارد الأحمربشكل منتظم خلال الفترة الماضية.

وجاء طلب رحيل الشناوي عن النادي الأهلي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني حيث مارس الجهاز الفني سياسة التدوير بينه وبين مصطفي شوبير قبل أن ينتهي به الأمر للأعتماد علي شوبير في الدور ربع النهائي من بطولة أبطال إفريقيا وودع المارد الأحمر البطولة بعد الخسارة بنتيجة 4-2 من مجموع المبارتين.

أحمد سيد زيزو 
طالب أحمد سيد زيزو وكيله بالبحث عن عرض خارجي مع نهاية الموسم الحالي للخروج إعارة في حيت يتمسك النادي الأهلي باللاعب.

أشرف بن شرقي 
تصدر أسم أشرف بن شرقي محركات البحث في الساعات الماضية حيث حذف اللاعب أسم الأهلي من حسابه الشخصي على انستجرام.

وتلقى بن شرقي  عروضًا من أندية قطرية أبرزها السيلية القطري للتعاقد معه في الموسم المقبل وهو ما يزيد من حدة الجدل حول استمراره مع الأهلي.|

كامويش
استقرت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب علي عدم تفعيل بند شراء اللاعب الأنجولي يلتسين كامويش.

جاء ذلك  عقب عدم تقديم اللاعب المستوى المطلوب منه والمردور الفني مع النادي الأهلي والأكتفاء بفترة الإعارة التي استمرت ستة أشهر مقابل 300 ألف يورو.

إمام عاشور
ترددت أنباء قوية عن وجود عروض للاعب إمام عاشور من أندية سعودية أبرزها نادي القادسية السعودي مع ترحيب مبدئي من إدارة الفريق بشرط تقديم عرض مالي كبير.

محمد شريف

يرغب محمد شريف في الرحيل عن المارد الأحمر لعدم حصوله على فرصة أخري منذ فترة طويلة حيث أنه خارج حسابات الجهاز الفني منذ وقت طويل.

حسين الشحات
ينتهي عقد اللاعب حسين الشحات مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي وإلى الآن لم يتم حسم تجديد عقده مع المارد الشياطين الحمر.

وتشير تقارير صحفية إلى تلقي حسين الشحات عروض خارجية أبرزها من الاتحاد الليبي وهو ما يفتح باب التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

أحمد رمضان بيكهام 
طالب أحمد رمضان بيكهام العودة مجددا إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بعد إنتهاء فترة إعارته في النادي الأهلي.

محمد شكري

يرغب محمد شكري الظهير الأيسر بالنادي الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء الصيف المقبل بعد الإصابات المتكررة التي لحقت به ما تسبب في عدم مشاركته فى مباريات المارد الأحمر.

أحمد نبيل كوكا 
رفض أحمد نبيل كوكا تجديد عقده مع النادي الاهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي للبحث عن فرصة احتراف جديدة.

جاء ذلك عقب رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي بالإضافة إلى محدودية مشاركتة تحت قيادة المدير الفني الحالي ييس توروب.

الأهلي أشرف بنشرقي زيزو إمام عاشور كامويش كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن غدا وبعد الغد إجازة في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصيام

هل الجمع بين نيتي صوم 6 من شوال وقضاء ما فات من رمضان جائز؟

وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام

وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام ويهنئ العاملين بعيد الفطر.. صور

بالصور

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد