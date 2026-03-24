الغندور: الأهلي منتظر عقود خليجية لبعض النجوم للموافقة على رحيلهم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتظار النادي الأهلي للعقود الخليجية لبعض النجوم للموافقة علي رحيلهم.

وكتب الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛"الاهلي منتظر عقود خليجية لبعض النجوم للموافقة علي رحيلهم بجانب التخلص من بعض الأسماء و بعض الأجانب الذين لم يقدموا اداء جيد مع النادي الأهلي".



وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.