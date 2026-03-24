بعد التعديل.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية تغيير موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولة من المجموعة الأولى بمرحلة التتويج من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تماما الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 7-4-2026 على ستاد المقاولون العرب.

تغييرات في مواعيد مباريات الدوري

أجرت رابطة الأندية تعديلًا على موعد مباريات المرحلة الأولى من الدوري بعد خروج الأهلي وبيراميدز والمصري من أفريقيا لاستغلال هذه التوقيتات ونهاية الدوري مبكرا لتحقيق طلبات منتخب مصر.

وتقرر تحديد 6 أبريل موعدًا للجولة الأولى في مجموعة السبعة، المنافسة على اللقب، على أن تكون الجولة الأخيرة للدوري 15 مايو.

حسام حسن طلب تبكير موعد انتهاء الدوري أسبوعًا واستجابت رابطة الأندية بتوفير 10 أيام كاملة، لانطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم أمريكا 2026، وكذلك توفير وقت كافٍ للفرق السبعة المنافسة على اللقب قبل المباريات.

وراعت رابطة الأندية مباريات الزمالك في الكونفدرالية، تاركة مساحة زمنية للاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة، بحيث ألا يؤثر ذلك على مسيرة القلعة البيضاء في مشوار الكونفدرالية.

وكانت رابطة الأندية حددت 3 أبريل لأول جولة، وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع إسبانيا على تحديد 31 مارس، موعدًا لودية منتخبي مصر وإسبانيا، عدلت رابطة الأندية موعد انطلاق الجولة إلى 6 أبريل، لمنح لاعبي المنتخب مزيدًا من الراحة.