اللي بيحصل عيب وحرام.. شوبير يكشف المسكوت عنه في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير إلى أن النادي الأهلي يواجه أزمة واضحة في إدارة وصياغة عقود مدربيه خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى تكرار نفس الأخطاء وهو ما كلف الشياطين الحمر مبالغ ضخمة خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات إذاعية خلال برنامجه شدد على أنه حذر أحد مسؤولي النادي الأهلي على عدم فسخ عقد مارسيل كولر لأن ذلك سيكلفهم راتب موسم كامل وقام الأخير بمحاولة طمأنته وقال له أن كولر لن يحصل إلا على ثلاثة أشهر فقط من قيمة عقده واتضح عكس ذلك مع فسخ عقد كولر .

وأضاف شوبير : " اللي بيحصل عيب وحرام الأهلي مش بيعرف يعمل عقود كولر خد مرتب 9 شهور وغرامة ريبيرو وكولر خد مرتب 9 شهور وغرامة ريبيرو قد كده ومساعدين كولر كانوا عايشين معايا في الكومباوند لحد قريب.

وقال شوبير أيضا: " لجنة التخطيط فكرة فاشلة والأهلي إدبس في كامويش واللي إتعمل في عقده عيب قوي "

وأكمل : " يجب إيقاف الخلاف داخل مجلس الأهلي وياسين منصور مش ساحر".

واختتم شوبير حديثه قائلا: " أي لاعب عايز يمشي يجيب عرض مناسب وبالسلامة