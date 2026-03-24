هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في ظل تزايد الأنباء خلال الساعات الماضية حول مستقبل نجم خط الوسط إمام عاشور.. خرجت مصادر داخل النادي الأهلي لتكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسئول داخل الأهلي في تصريحات خاصة أن كل ما تردد عن وجود اتفاق بين اللاعب ونادي القادسية لا أساس له من الصحة مشددًا على أن إدارة النادي لم تتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن تخص اللاعب سواء من القادسية أو غيره.

وأضاف المصدر: " إمام عاشور لاعب مهم جدًا في الفريق ولم يتم فتح ملف رحيله من الأساس داخل النادي وكل ما يُقال عن اتفاقات أو مفاوضات غير صحيح. اللاعب مستمر معنا بشكل طبيعي ويرتبط بعقد طويل الأمد والنادي متمسك بكل عناصره الأساسية" .

لا يوجد تحرك رسمي 

وأشار المصدر إلى أن اسم اللاعب تم عرضه بالفعل على بعض الأندية السعودية من خلال وكلائه لكن دون أي تحرك رسمي حتى الآن موضحًا أن ملف التعاقدات في الأندية السعودية وعلى رأسها القادسية يخضع لرؤية الأجهزة الفنية وتحديدًا المدرب براندان رودجرز الذي لم يحسم احتياجاته بشكل نهائي.

اهتمام مستقبلي

في سياق متصل لم يستبعد المصدر وجود اهتمام مستقبلي من أندية أخرى مثل نيوم خاصة في ظل العلاقات الجيدة بين وكيل اللاعب وبعض المسؤولين هناك لكنه شدد على أن الأمر لا يتجاوز كونه "اهتمامًا مبدئيًا" ولم يرتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

وعن الأزمة الأخيرة التي أثارها اللاعب بعد تغيبه عن رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا أكد المصدر أن الإدارة تعاملت مع الموقف بحزم شديد وتم تطبيق اللائحة على اللاعب دون استثناء.

وقال: " الأهلي لا يقف عند أي لاعب مهما كان اسمه وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة على إمام عاشور إلى جانب خضوعه لتدريبات انفرادية واللاعب التزم بالعقوبة وعاد بشكل طبيعي والملف تم إغلاقه تمامًا " .

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز اللاعب حاليًا منصب بالكامل مع الفريق خاصة في ظل سعي الأهلي لاستعادة الاستقرار الفني والعودة للمنافسة بقوة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن إمام عاشور البالغ من العمر 28 عامًا كان قد انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023 قادمًا من نادي ميتينلاند الدنماركي ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى صيف 2028 حيث يعد أحد العناصر المؤثرة في خط وسط الفريق رغم الجدل الذي أحاط به مؤخرًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

اللحوم

الزراعة تضبط أكثر من 4.3 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة

التضامن الاجتماعي

التضامن: تدريب 100 ميسرة حضانة بالفيوم على النموذج الياباني “التعلم من خلال اللعب”

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: تحويل الأبحاث إلى منتجات وإنشاء أودية تكنولوجية بكل جامعة لدعم الابتكار

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد