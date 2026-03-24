هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة

في ظل تزايد الأنباء خلال الساعات الماضية حول مستقبل نجم خط الوسط إمام عاشور.. خرجت مصادر داخل النادي الأهلي لتكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسئول داخل الأهلي في تصريحات خاصة أن كل ما تردد عن وجود اتفاق بين اللاعب ونادي القادسية لا أساس له من الصحة مشددًا على أن إدارة النادي لم تتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن تخص اللاعب سواء من القادسية أو غيره.

وأضاف المصدر: " إمام عاشور لاعب مهم جدًا في الفريق ولم يتم فتح ملف رحيله من الأساس داخل النادي وكل ما يُقال عن اتفاقات أو مفاوضات غير صحيح. اللاعب مستمر معنا بشكل طبيعي ويرتبط بعقد طويل الأمد والنادي متمسك بكل عناصره الأساسية" .

لا يوجد تحرك رسمي

وأشار المصدر إلى أن اسم اللاعب تم عرضه بالفعل على بعض الأندية السعودية من خلال وكلائه لكن دون أي تحرك رسمي حتى الآن موضحًا أن ملف التعاقدات في الأندية السعودية وعلى رأسها القادسية يخضع لرؤية الأجهزة الفنية وتحديدًا المدرب براندان رودجرز الذي لم يحسم احتياجاته بشكل نهائي.

اهتمام مستقبلي

في سياق متصل لم يستبعد المصدر وجود اهتمام مستقبلي من أندية أخرى مثل نيوم خاصة في ظل العلاقات الجيدة بين وكيل اللاعب وبعض المسؤولين هناك لكنه شدد على أن الأمر لا يتجاوز كونه "اهتمامًا مبدئيًا" ولم يرتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

وعن الأزمة الأخيرة التي أثارها اللاعب بعد تغيبه عن رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا أكد المصدر أن الإدارة تعاملت مع الموقف بحزم شديد وتم تطبيق اللائحة على اللاعب دون استثناء.

وقال: " الأهلي لا يقف عند أي لاعب مهما كان اسمه وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة على إمام عاشور إلى جانب خضوعه لتدريبات انفرادية واللاعب التزم بالعقوبة وعاد بشكل طبيعي والملف تم إغلاقه تمامًا " .

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز اللاعب حاليًا منصب بالكامل مع الفريق خاصة في ظل سعي الأهلي لاستعادة الاستقرار الفني والعودة للمنافسة بقوة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن إمام عاشور البالغ من العمر 28 عامًا كان قد انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023 قادمًا من نادي ميتينلاند الدنماركي ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى صيف 2028 حيث يعد أحد العناصر المؤثرة في خط وسط الفريق رغم الجدل الذي أحاط به مؤخرًا.