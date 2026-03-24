شوبير : ياسين منصور ليس ساحرا .. وأين أبناء الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلافا داخل مجلس إدارة الأهلي بعد الاخفاقات المتلاحقة في الموسم الحالي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: يجب على المجلس إنهاء الخلافات القائمة وهذا ليس سرا.

وأكمل: ياسين منصور بدأ التجهيز للموسم الجديد حتى لا يحزن الجماهير حال حدوث أي إخفاق خلال الفترة المقبلة لأنه ليس ساحرا يضرب الأرض تخرج بطولات.

وأردف : هناك تغيرات مثل لجنة التعاقدات سترحل بالكامل وعلى رأسهم أسامة هلال.

وواصل : كامويش ، الأهلي “ادبس” فيه وماحدث في عقده غلطة فادحة ويجب السؤال عن أبناء الأهلي مثل رأفت خليل المتألق مع زد وكباكا.

وأشار إلى رغبة توروب في استمرار محمد عبدالله وعمر كمال عبدالواحد والإدارة السبب في رحيلهم للتعاقد مع لاعبين جدد.

وأكمل : لا أعلم أين أحمد عيد حاليا ولكن اللاعب كان أساسيا مع المصري البورسعيدي ويذهب بشكل منتظم لمنتخب مصر والآن اختفى.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :الأهلي لن يتمسك بأي لاعب مهما كان اسمه وفي حال عدم تقديم عرض مناسب يرحل.