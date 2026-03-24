شوبير: توروب تمسك باستمرار جراديشار.. والصفقات باختيار الإدارة

أكد الإعلامي أحمد شوبير على تمسك ييس توروب، باستمرار جراديشار إلا في حالة التعاقد مع مهاجم قوي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: توروب أكد أن ربغته كانت التعاقد مع مدافع ومهاجم قوي حتى التعاقد مع يوسف بلعمري طلب تأجيله.

وأكمل: توروب كان متمسك بجراديشار لكن إدارة الأهلي تعاقدت مع كامويش وأبلغته برحيل المهاجم السلوفيني.

وواصل: أشرف داري كان في حسابات المدرب ولكن دون تمسك كبير به حال رأت الإدارة أنه يمثل ضغط عليهم وفي الظهير الأيسر كان يرغب في استمرار كوكا وشكري

واختتم شوبير: الأهلي أبلغ توروب بالصفقات الجديدة والراحلين دون تدخل منه وهو ما أخبرهم به في أخر اجتماع.