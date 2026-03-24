الاتحاد يواجه الزمالك والأهلي مع المصرية للاتصالات في نصف نهائي دوري السلة

تُقام اليوم الثلاثاء أولى مباريات الدور نصف النهائي ببطولة دوري السلة الممتاز، على صالتي برج العرب بالاسكندرية ونادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وتُقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 5، حيث يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى المباراة النهائية، بمشاركة 4 فرق، وهي: الاتحاد السكندري، الزمالك، المصرية للاتصالات، والأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع الزمالك على صالة برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 6 مساءً، فيما يواجه الأهلي نظيره المصرية للاتصالات على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة في تمام الساعة 8 مساءً.

وتُقام باقي مباريات الدور أيام 25 و29 و30 مارس، و2 إبريل، في حال اللجوء إلى المباراة الرابعة والخامسة.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب