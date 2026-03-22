مواجهات الحسم.. مواعيد نصف نهائي دوري سوبر السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر، والذي يقام على صالتي برج العرب والعاصمة الجديدة.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات، بمشاركة فرق الاتحاد السكندري، والزمالك، والمصرية للاتصالات، والأهلي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، على أن يواجه الأهلي نظيره المصرية للاتصالات.

مواعيد مباريات نصف النهائي

المباراة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس: الأهلي والمصرية للاتصالات في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، والاتحاد والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب.

المباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 25 مارس: الاتحاد والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة برج العرب، الأهلي والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

المباراة الثالثة يوم الأحد 29 مارس: المصرية للاتصالات والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، الزمالك والاتحاد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، يوم الإثنين 30 مارس: الزمالك والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساءً، المصرية للاتصالات والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، يوم الخميس الموافق 2 إبريل: الاتحاد والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة برج العرب، الأهلي والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة.