القيمة التسويقية للزمالك قبل لقاء أوتوهو بالكونفدرالية
ناصر منسي يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو بالكونفدرالية
مجموعة السبع: ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات الإيرانية
مصر والبحرين… موقف واحد في مواجهة التحديات ورسائل سياسية ودبلوماسية حاسمة من قمة المنامة
إقبال كثيف على ممشى أهل مصر في عيد الفطر.. وجهة ترفيهية بأسعار مناسبة
كاتس: طالبت أنا ونتنياهو الجيش الإسرائيلي بتدمير كل الجسور فوق نهر الليطاني
هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها
وول ستريت جورنال: أمريكا قد تستهدف محطة دماوند للغاز في طهران
بعد زلزال الترجي والخروج من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل فاتورة نزيف الملايين في الأهلي
بمشاركة مصر.. اعتماد شعار البطولة العربية لألعاب القوى للشباب 2026
ممثل مصر الوحيد.. سيناريوهات تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية
البحرية الإيرانية: سيطرنا على مضيق هرمز ومنعنا تحرك العدو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمشاركة مصر.. اعتماد شعار البطولة العربية لألعاب القوى للشباب 2026

البطولة العربية لألعاب القوى
البطولة العربية لألعاب القوى
محمد سمير

اعتمد الاتحاد العربي لألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد التونسي رسمياً شعار بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل، وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح الحدث.

ويمثل اعتماد شعار بطولة عربية ألعاب القوى خطوة مهمة ضمن التحضيرات، حيث يعكس الهوية الرسمية للبطولة ويعزز من مكانة بطولة عربية ألعاب القوى تونس كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العربية.

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى عن مشاركة مصر ألعاب القوى ببعثة قوية تضم عدداً من اللاعبين واللاعبات في مختلف المسابقات، تشمل السرعات، الرمي، الوثب العالي، والقفز بالزانة.

وتأتي مشاركة مصر ألعاب القوى ضمن خطة إعداد منتخب مصر ألعاب القوى الشباب لتحقيق نتائج مميزة، خاصة في ظل التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

أكد محمد أبو فندي نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى أن جميع الترتيبات تسير وفق أعلى مستوى، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادين العربي والتونسي يعكس حرص الجميع على نجاح بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026.

وقال أبو فندي:”نعمل على تقديم نسخة استثنائية من البطولة، وتوفير كل سبل النجاح، بما يليق باسم بطولة عربية ألعاب القوى تونس، خاصة مع توقع مشاركة واسعة ومستوى تنافسي قوي”.

وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب العربية، مؤكداً أن بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026 تعد منصة رئيسية لتطوير مستوى اللاعبين الشباب.

تتمتع تونس بسجل مميز في تنظيم بطولة عربية ألعاب القوى تونس، حيث استضافت نسخ سابقة أعوام 1994 و2008 و2022، وهو ما يعزز الثقة في قدرتها على تقديم نسخة ناجحة من بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026.

عقد الاتحاد العربي لألعاب القوى اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة المنظمة، لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بـ بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026، بما يشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية.

وتم التأكيد على جاهزية المنشآت وتوفير التسهيلات اللازمة للوفود، لضمان خروج بطولة عربية ألعاب القوى تونس بصورة مشرفة.

البطولة العربية لألعاب القوى ألعاب القوى شعار البطولة العربية لألعاب القوى الاتحاد العربي لألعاب القوى الاتحاد التونسي

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

الترجي التونسي

حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

توروب

حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل

ويجز

ويجز يقدم بروفاته الأخيرة استعداد لحفل جدة.. الليلة

رابح صقر

غرام أطفال.. رابح صقر يشعل حماس جمهوره الرياض بحفل عيد الفطر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

في حفل عائلي .. خطوبة ملك أحمد زاهر والسيناريست شريف عمرو الليثي

بالصور

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

