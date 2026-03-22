بمشاركة مصر.. اعتماد شعار البطولة العربية لألعاب القوى للشباب 2026

اعتمد الاتحاد العربي لألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد التونسي رسمياً شعار بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل، وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح الحدث.

ويمثل اعتماد شعار بطولة عربية ألعاب القوى خطوة مهمة ضمن التحضيرات، حيث يعكس الهوية الرسمية للبطولة ويعزز من مكانة بطولة عربية ألعاب القوى تونس كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العربية.

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى عن مشاركة مصر ألعاب القوى ببعثة قوية تضم عدداً من اللاعبين واللاعبات في مختلف المسابقات، تشمل السرعات، الرمي، الوثب العالي، والقفز بالزانة.

وتأتي مشاركة مصر ألعاب القوى ضمن خطة إعداد منتخب مصر ألعاب القوى الشباب لتحقيق نتائج مميزة، خاصة في ظل التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

أكد محمد أبو فندي نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى أن جميع الترتيبات تسير وفق أعلى مستوى، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادين العربي والتونسي يعكس حرص الجميع على نجاح بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026.

وقال أبو فندي:”نعمل على تقديم نسخة استثنائية من البطولة، وتوفير كل سبل النجاح، بما يليق باسم بطولة عربية ألعاب القوى تونس، خاصة مع توقع مشاركة واسعة ومستوى تنافسي قوي”.

وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب العربية، مؤكداً أن بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026 تعد منصة رئيسية لتطوير مستوى اللاعبين الشباب.

تتمتع تونس بسجل مميز في تنظيم بطولة عربية ألعاب القوى تونس، حيث استضافت نسخ سابقة أعوام 1994 و2008 و2022، وهو ما يعزز الثقة في قدرتها على تقديم نسخة ناجحة من بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026.

عقد الاتحاد العربي لألعاب القوى اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة المنظمة، لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بـ بطولة عربية ألعاب القوى الشباب 2026، بما يشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية.

وتم التأكيد على جاهزية المنشآت وتوفير التسهيلات اللازمة للوفود، لضمان خروج بطولة عربية ألعاب القوى تونس بصورة مشرفة.