الحرس الثوري الإيراني: غيرنا خطتنا في الحرب وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مصر تعزي قطر وتركيا في حادث سقوط طائرة مروحية بالمياه الإقليمية القطرية
عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر
جحيم في الاحتلال| ليلة كبيسة بـ ديمونة وعراد.. وخبير يكشف حجم الخسائر البشرية والعسكرية
الملاحة الأردنية: تحركات لتخفيض رسوم مخاطر الحرب.. والعقبة يواصل العمل بكفاءة رغم توترات هرمز
مقتل 8 اشخاص وإصابة 200 آخرين القصف الإيراني على عراد الإسرائيلية
سيول تضرب أودية سانت كاترين بعد أمطار غزيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول مالي لحماس في لبنان
ياسمينا عيسى تتوج بذهبية بطولة إسبانيا الدولية للبارابادمنتون
حرب الألغام في مضيق هرمز.. إيران تراهن على نقطة ضعف أمريكا.. وواشنطن تلجأ للذكاء الاصطناعي
القيمة التسويقية للزمالك قبل لقاء أوتوهو بالكونفدرالية
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
رياضة

ممثل مصر الوحيد.. سيناريوهات تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

محمد سمير

يخوض نادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام أوتوهو الكونغولي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة للفارس الأبيض، الذي يدخل اللقاء باعتباره الأمل الأخير للكرة المصرية في البطولات القارية هذا الموسم، بعدما ودّع النادي الأهلي ونادي بيراميدز منافسات دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب خروج المصري البورسعيدي من الكونفدرالية، ليبقى الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا.

حسابات التأهل.. أفضلية بيضاء

يدخل الزمالك المواجهة بأفضلية نسبية بعد التعادل الإيجابي 1-1 في لقاء الذهاب خارج الديار، وهي نتيجة تمنحه عدة سيناريوهات للتأهل.

ويكفي الزمالك تحقيق التعادل السلبي لحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، فيما يقود التعادل الإيجابي بنفس نتيجة الذهاب (1-1) إلى اللجوء لركلات الترجيح.

أما في حال التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر، فإن بطاقة التأهل تذهب لصالح الفريق الكونغولي، بينما يضمن الزمالك التأهل مباشرة حال تحقيق الفوز بأي نتيجة.

ويدرك الجهاز الفني للزمالك أن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير منذ الدقيقة الأولى، خاصة في ظل طموح الفريق الكونغولي لخطف هدف مبكر قد يربك حسابات أصحاب الأرض.

كما يسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والخبرة القارية، خاصة أنه تأهل إلى هذا الدور بعد تصدر مجموعته في مرحلة المجموعات، والتي ضمت أندية قوية مثل المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي.

وتُعد مواجهة الليلة محطة مفصلية في مشوار الزمالك نحو استعادة اللقب القاري، حيث يمثل التأهل إلى نصف النهائي خطوة مهمة نحو العودة لمنصات التتويج الإفريقية.

ويأمل لاعبو الفريق في استثمار الدعم الفني والخبرة الكبيرة داخل الفريق لحسم التأهل مبكرًا، وتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تضع الفريق تحت ضغط كبير في اللحظات الحاسمة.

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

توروب

فضح إدارة النادي وأداء «توروب»| إعلامي يصف الأهلي بـ«الفشل»: خسارة مالية وشرفية وانضباط مفقود

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

إبراهيم سعيد

الأهلي ولاعبوه لا يستحقون الوصول لنهائي أبطال إفريقيا.. إبراهيم سعيد يصدم الجماهير

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

البترول

انفوجراف.. توطين صناعة البتروكيماويات في مصر

آثار القلعة

الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية

زاهي حواس

سينما أدريانو بإيطاليا تحتفي بفيلم "الرجل ذو القبعة" بحضور زاهي حواس

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد