ممثل مصر الوحيد.. سيناريوهات تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

يخوض نادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام أوتوهو الكونغولي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة للفارس الأبيض، الذي يدخل اللقاء باعتباره الأمل الأخير للكرة المصرية في البطولات القارية هذا الموسم، بعدما ودّع النادي الأهلي ونادي بيراميدز منافسات دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب خروج المصري البورسعيدي من الكونفدرالية، ليبقى الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا.

حسابات التأهل.. أفضلية بيضاء

يدخل الزمالك المواجهة بأفضلية نسبية بعد التعادل الإيجابي 1-1 في لقاء الذهاب خارج الديار، وهي نتيجة تمنحه عدة سيناريوهات للتأهل.

ويكفي الزمالك تحقيق التعادل السلبي لحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، فيما يقود التعادل الإيجابي بنفس نتيجة الذهاب (1-1) إلى اللجوء لركلات الترجيح.

أما في حال التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر، فإن بطاقة التأهل تذهب لصالح الفريق الكونغولي، بينما يضمن الزمالك التأهل مباشرة حال تحقيق الفوز بأي نتيجة.

ويدرك الجهاز الفني للزمالك أن المباراة تحتاج إلى تركيز كبير منذ الدقيقة الأولى، خاصة في ظل طموح الفريق الكونغولي لخطف هدف مبكر قد يربك حسابات أصحاب الأرض.

كما يسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والخبرة القارية، خاصة أنه تأهل إلى هذا الدور بعد تصدر مجموعته في مرحلة المجموعات، والتي ضمت أندية قوية مثل المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي.

وتُعد مواجهة الليلة محطة مفصلية في مشوار الزمالك نحو استعادة اللقب القاري، حيث يمثل التأهل إلى نصف النهائي خطوة مهمة نحو العودة لمنصات التتويج الإفريقية.

ويأمل لاعبو الفريق في استثمار الدعم الفني والخبرة الكبيرة داخل الفريق لحسم التأهل مبكرًا، وتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تضع الفريق تحت ضغط كبير في اللحظات الحاسمة.