ياسمينا عيسى تتوج بذهبية بطولة إسبانيا الدولية للبارابادمنتون

واصلت البطلة المصرية ياسمينا عيسى تألقها على الساحة الدولية، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات ببطولة إسبانيا الدولية للبارابادمنتون، رفقة زميلتها الأمريكية جيسي سايمون، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وجاء التتويج بعد مشوار مميز للثنائي في البطولة، عكسا خلاله قوة الأداء والتطور الكبير في المستوى الفني، ليؤكدا أحقيتهما باعتلاء منصة التتويج في واحدة من أبرز البطولات الدولية في اللعبة.

نهائي قوي أمام أبطال الصين تايبيه

وتمكنت ياسمينا عيسى وزميلتها من حسم المباراة النهائية أمام ثنائي الصين تايبيه بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة، حيث أظهرت البطلتان قدرًا كبيرًا من التركيز والصلابة الذهنية لحسم اللقب.

وشهدت المباراة النهائية تبادلًا مستمرًا للتفوق بين الطرفين، قبل أن ينجح الثنائي المصري الأمريكي في فرض أسلوبه خلال الشوط الحاسم، ليحسم الذهب عن جدارة.

وقبل الوصول إلى النهائي، قدمت ياسمينا عيسى أداءً قويًا خلال الدور نصف النهائي، حيث فازت رفقة زميلتها على أبطال فرنسا بنتيجة 2-0، في مباراة سيطرتا خلالها بشكل كامل، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي.

كما واصل الثنائي تألقه في الدور ربع النهائي، بعد الفوز على ثنائي الصين تايبيه أيضًا بنتيجة 2-0، في مواجهة أكدت جاهزيتهما للمنافسة على اللقب منذ الأدوار الأولى.

وفي دور المجموعات، فرض الثنائي سيطرته منذ البداية، حيث تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية، ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

ويعكس هذا المشوار المتكامل حالة الاستقرار الفني والتفاهم الكبير بين ياسمينا عيسى وزميلتها، وهو ما كان له دور حاسم في الوصول إلى منصة التتويج.

ويُعد هذا التتويج إضافة جديدة للإنجازات المصرية في رياضة البارابادمنتون، التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع بروز عدد من اللاعبين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

كما يؤكد هذا الإنجاز استمرار حضور مصر بقوة في البطولات العالمية، ويعكس نجاح خطط الإعداد والاحتكاك الدولي التي تمنح اللاعبين فرصة اكتساب الخبرات اللازمة لمقارعة كبار المصنفين.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام طموحات أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية المهمة، التي يسعى خلالها أبطال مصر لمواصلة حصد الميداليات ورفع العلم المصري على منصات التتويج