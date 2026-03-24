شوبير يكشف تفاصيل إلغاء لجنة التخطيط والمدير الرياضي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إلغاء لجنة التخطيط ومنصب المدير الرياضي داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: الأهلي سيقوم بإلغاء لجنة التخطيط والمدير الرياضي وسيتم تشكيل لجنة كرة.

وأردف : حتى الان لجنة الكرة المتعارف عليها من خلال خبراتي السابقة داخل الأهلي تتكون من أعضاء مجلس الإدارة المختصين بكرة القدم بجانب بعض العناصر والأسماء المرموقة من أبناء النادي.

وأكمل : بنسبة كبيرة هيكون سيد عبدالحفيظ هو المشرف على الكرة، ياسين منصور يسعى لاسناد الاسكاوتنج لشركة تديره وبها عناصر أجنبية.

وأختتم شوبير تصريحاته : ياسين منصور بدأ التجهيز الفعلي للموسم المقبل لكن حاليًا لا يستطيع ضرب الأرض لعودة البطولات.