شوبير : الأهلي لا يعرف كتابة العقود وتورط في أزمات مالية مع 3 مدربين

أكد الإعلامي أحمد شوبير على تكرار نفس أخطاء العقود داخل النادي الأهلي مثلما حدث مع السويسري مارسيل كولر.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: حينما تحدثت مع مسؤول داخل الأهلي بعد رحيل كولر عن الشرط الجزائي في عقد المدرب أكد إنه 3 أشهر فقط وبعدها فوجئ الجميع بقيمة الشرط حتى نهاية عقده بالكامل.

وأردف : الأهلي لا يستطيع عمل عقود ونفس الخطأ تكرر مع ييس توروب ودخل في أزمة 3 مدربين بسبب رواتبهم وهم كولر وريبيرو مع المدرب الحالي.

وأكمل: الأهلي دفع 9 اشهر كشرط جزائي لـ كولر والغرامة في أزمة ريبيرو ضخمة ورافض الحصول على قيمة الشرط.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : مساعدو ريبيرو كانوا في مصر حتى وقت قصير ويعيشون في نفس الكومباوند معي وأزمتهم مع الأهلي مستمرة.