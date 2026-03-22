شوبير يطرح تساؤلا بشأن توقعات نتيجة مباراة الزمالك وأوتوهو

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الزمالك أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛"توقعاتك لمباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية؟ ".



يواجه فريق الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد فى تمام الساعه السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولى في اطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.



وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 14.80 مليون يورو بينما تعد القيمة التسويقية ل أوتوهو بلا قيمة تسويقية وفقا للمعايير الدولية

وكان التعادل الإيجاب بهدف لكل فريق قد حسم نتيجة مباراة الذهاب