ناصر منسي يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو بالكونفدرالية

يستعد ناصر منسي مهاجم الزمالك لقيادة الفريق في المباراة المرتقبة أمام أوتوهو اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وانضم ناصر منسي لقائمة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس الجاري بعد تقديمه مستويات مميزة في الموسم الحالي مع الزمالك.

ويسعى ناصر منسي لقيادة الزمالك للفوز على أوتوهو وحسم مقعد في دور نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد وداع كل الفرق المصرية للبطولات القارية.

ومن المتوقع أن يبدأ معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك المباراة أمام أوتوهو بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمود الونش – محمد إبرهيم

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا - ناصر منسي – خوان بيزيرا

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو قد أنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الكونغو .