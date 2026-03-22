الزمالك يدافع عن سمعة الكرة المصرية أمام أوتوهو بالكونفدرالية.. اليوم

يستعد نادي الزمالك لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام أوتوهو بطل الكونغو برزافيل.

وتقام مباراة الزمالك ضد أوتوهو اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ويعتبر الزمالك هو ممثل مصر الوحيد حاليا في البطولات القارية بعدم ودع الأهلي وبيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي وتبعهم المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية.

نتائج الفرق المصرية في أفريقيا

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة القاسية أمام الترجي التونسي بنتيجة 4-2 في مجموع المبارتين بدور ربع النهائي.

وخسر بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بربع نهائي دوري الأبطال.

فيما خسر فريق المصري البورسعيدي أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل الإيجابي في القاهرة وتعادل سلبي في الجزائر ضمن منافسات الكونفيدرالية.

وينتظر فريق شباب بلوزداد الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو في دور نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.