القيمة التسويقية للزمالك قبل لقاء أوتوهو بالكونفدرالية

يخوض فريق الزمالك مواجهة حاسمة أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

وتقام مباراة الزمالك ضد أوتوهو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة للفارس الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 خارج الأرض.

وبلغت القيمة التسويقية للزمالك 14.80مليون يورو فيما لا يوجد قيمة تسويقية لفريق أوتوهو.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري للبطولة، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويضم مجموعة من نجوم الكرة لتحليل المواجهة المرتقبة.

ويدخل الزمالك اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، مستفيدًا من عاملي الأرض والخبرة القارية، في ظل سعيه لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب.