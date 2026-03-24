نادر السيد: الأهلي في حاجة للنظر لقطاع الناشئين لسد احتياجات المارد الأحمر

قال نادر السيد حارس مرمى الأهلي السابق، إن فريق كرة القدم بالنادي، في حاجة ماسة للنظر لقطاع الناشئين، لسد احتياجات المارد الأحمر.

وحلّ السيد ضيفا ببرنامج (ملعب أون) وقال خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة أون سبورت إن قطاع الناشئين في الأهلي يمكنه حل مشكلة المهاجم وما ينقص الفريق من صفقات.

وتابع: "المداورة بين شوبير والشناوي فادت الأهلي أم أضرته؟ لأ طبعا ضرت الأهلي وضرت الاتنين الحراس وهي حاجة غير مفيدة".

فيما قال حمادة صدقي نجم الأهلي السابق: "لازم الأهلي يجيب مهاجم في الموسم اللي جاي. والأهلي بليعب كل اللي فات بلا مهاجم وكل اللي جه مؤخرا في هذا المركز كان غير مفيد".

وأكد عبدالظاهر السقا نجم مصر السابق: "لازم الأهلي يجيب مهاجم وقلب دفاع".