محمد عبد الجليل: التعاقد مع زيزو كان بداية انهيار فريق الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن تعاقد الأهلي مع أحمد سيد زيزو كان بداية انهيار فريق الكرة بالأهلي.

وقال عبد الجليل تصريحات مع رمزي على راديو ميجا اف ام: تعاقد الاهلي مع زيزو تسبب في أزمات واضحة في أوضة لبس الأهلي، ما تسبّب في وجود أزمات.

وأضاف: زيزو لم يكن الخيار الأنسب للأهلي بسبب ارتفاع سعره والراتب الذي سيتقاضاه وسبب أزمات كبيرة بين اللاعبين وسقف رواتبهم.

وتابع: لاعبو الاهلي اصبحوا ينظرون إلى رواتب بعضهم البعض بسبب ارتفاع سقف الرواتب والتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية ضخمة مثل زيزو وبن شرقي وتريزيجيه.