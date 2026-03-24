خالد الغندور: الأهلي ينتظر عقودا خليجية لرحيل نجوم الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة بالنادي الأهلي بعد أزمتة الأخيرة.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاهلي منتظر عقود خليجية لبعض النجوم للموافقة علي رحيلهم بجانب التخلص من بعض الأسماء و بعض الأجانب الذين لم يقدموا اداء جيد مع النادي الأهلي".

وانتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب نتائج الفريق الفترة الحالية

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: شايف حملة كبيرة على محمود الخطيب لسة شايفين دا دلوقتي هذا الكلام من زمان ولكن النتائج كانت تداري عن ذلك.

وأضاف: محمود الخطيب يستحق هذا النقد وكان لابد من وقف إمام عاشور وعرضه للبيع بعد أزمة عدم السفر.

وتابع: تعاقد الأهلي مع زيزو وماذا قدم زيزو مع الزمالك وزيزو تسبب في أزمات أوضة لبس الأهلي وهي صفقة كيدية للزمالك، والأهلي لم يكن لديه الحاجة الفنية لخدمات اللاعب.