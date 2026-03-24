الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة
الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الشامل لمواجهة تقلبات الطقس
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
ولا يوم من أيامك يا زمالك.. قصة حذف بنشرقي شعار الأهلي ورحيله كاملة

أثار المغربي أشرف بن شرقي، نجم النادي الأهلي، حالة من الجدل بين جماهير الفريق؛ بعد أن حذف اسم النادي من سيرته الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

جاء ذلك عقب خروج النادي الأهلي من  بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وتلقى بن شرقي عروضًا من أندية محلية وعربية للتعاقد معه في الموسم المقبل وهو ما يزيد من حدة الجدل حول استمراره مع الأهلي.

جدل بشأن رحيل أشرف بن شرقي

نشر الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه على “فيسبوك”، صورة لحساب بن شرقي، وعلق عليها: "يبدوا أن الأمور غير مستقرة داخل النادي الأهلي .. بنشرقي يقوم بإزالة (لاعب في النادي الإهلي) من بايو إنستجرام".

ولا يوم من أيامك يا زمالك 

أثار أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل أشرف بن شرقي نجم الأهلي وإمكانية عودته إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الانقسام بين الجماهير بشأن هذا الملف.

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "بن شرقي قال لواحد صاحبي من غير ذكر اسمه: ولا يوم من أيام الزمالك".

أول تعليق من بن شرقي 
نشر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي رسالة غامضة على حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"، وذلك عقب الجدل الذي دار حول إزالة صفة انتمائه للنادي من حسابه على "إنستجرام".

وكتب بن شرقي: "لا يترك الله عبداً صابراً حتى يرزقه التّعجب من جبره"، قبل أن يضيف: "صبر جميل والله المستعان"، في رسالة فسرها البعض على أنها تحمل دلالات خاصة بشأن وضعه الحالي.

