لاعب الأهلي السابق: صفقة زيزو كيدية والخطيب يستحق النقد

وجّه محمد عبد الجليل، لاعب النادي الأهلي السابق، انتقادات لاذعة إلى إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، على خلفية تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، وخروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات إذاعية عبر “ميجا إف إم”، أشار عبد الجليل إلى وجود حملة انتقادات ضد محمود الخطيب، مؤكدًا أنها ليست وليدة اللحظة، بل كانت قائمة منذ فترة، إلا أن النتائج الإيجابية السابقة كانت تحجبها.

وأكد أن رئيس النادي الأهلي يستحق هذه الانتقادات في ظل الأوضاع الحالية، لافتًا إلى أن إدارة النادي أخطأت في التعامل مع بعض الملفات، وعلى رأسها أزمة اللاعب إمام عاشور، حيث كان من المفترض – حسب رأيه – اتخاذ قرار حاسم بإيقافه وعرضه للبيع بعد واقعة عدم السفر قبل مواجهة يانج أفريكانز.

كما انتقد عبد الجليل سياسة التعاقدات داخل النادي، معتبرًا أن صفقة ضم أحمد سيد “زيزو” جاءت كيدية مع نادي الزمالك، وليس بناءً على احتياج فني حقيقي للفريق، في ظل توافر عناصر مميزة في نفس المركز مثل حسين الشحات ومحمود حسن “تريزيجيه”.

وأوضح أن التعاقد مع زيزو، إلى جانب ارتفاع قيمته المالية وراتبه الكبير، تسبب في أزمات داخل غرفة الملابس، وأسهم في رفع سقف الرواتب بين اللاعبين، ما أدى إلى حالة من المقارنات وعدم الاستقرار داخل الفريق.

وأشار إلى أن تكرار الصفقات ذات القيمة المالية المرتفعة، مثل زيزو وأشرف بن شرقي وتريزيجيه، ساهم في زيادة حدة هذه الأزمات، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكل سلبي على تركيز اللاعبين وأداء الفريق بشكل عام.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بالتأكيد على أن التعاقد مع زيزو لم يكن نابعًا من احتياج فني، بل جاء في إطار المنافسة مع الزمالك، وهو ما تسبب في خلق أزمات واضحة داخل غرفة الملابس بالفريق.