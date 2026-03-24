قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة
الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الشامل لمواجهة تقلبات الطقس
زوكربيرج يطوّر وكيلًا ذكيًا لإدارة مهامه .. هل يتجه الذكاء الاصطناعي لقيادة ميتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لاعب الأهلي السابق: صفقة زيزو كيدية والخطيب يستحق النقد

الخطيب
الخطيب
حمزة شعيب

 

وجّه محمد عبد الجليل، لاعب النادي الأهلي السابق، انتقادات لاذعة إلى إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، على خلفية تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، وخروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات إذاعية عبر “ميجا إف إم”، أشار عبد الجليل إلى وجود حملة انتقادات ضد محمود الخطيب، مؤكدًا أنها ليست وليدة اللحظة، بل كانت قائمة منذ فترة، إلا أن النتائج الإيجابية السابقة كانت تحجبها.

وأكد أن رئيس النادي الأهلي يستحق هذه الانتقادات في ظل الأوضاع الحالية، لافتًا إلى أن إدارة النادي أخطأت في التعامل مع بعض الملفات، وعلى رأسها أزمة اللاعب إمام عاشور، حيث كان من المفترض – حسب رأيه – اتخاذ قرار حاسم بإيقافه وعرضه للبيع بعد واقعة عدم السفر قبل مواجهة يانج أفريكانز.

كما انتقد عبد الجليل سياسة التعاقدات داخل النادي، معتبرًا أن صفقة ضم أحمد سيد “زيزو” جاءت كيدية مع نادي الزمالك، وليس بناءً على احتياج فني حقيقي للفريق، في ظل توافر عناصر مميزة في نفس المركز مثل حسين الشحات ومحمود حسن “تريزيجيه”.

وأوضح أن التعاقد مع زيزو، إلى جانب ارتفاع قيمته المالية وراتبه الكبير، تسبب في أزمات داخل غرفة الملابس، وأسهم في رفع سقف الرواتب بين اللاعبين، ما أدى إلى حالة من المقارنات وعدم الاستقرار داخل الفريق.

وأشار إلى أن تكرار الصفقات ذات القيمة المالية المرتفعة، مثل زيزو وأشرف بن شرقي وتريزيجيه، ساهم في زيادة حدة هذه الأزمات، مؤكدًا أن ذلك انعكس بشكل سلبي على تركيز اللاعبين وأداء الفريق بشكل عام.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بالتأكيد على أن التعاقد مع زيزو لم يكن نابعًا من احتياج فني، بل جاء في إطار المنافسة مع الزمالك، وهو ما تسبب في خلق أزمات واضحة داخل غرفة الملابس بالفريق.

زيزو صفقة زيزو محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

