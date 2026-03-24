قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن السيناريوهات المقبلة اخطر مما حدث وما تم بالأمس لن يتم بالغد.





واضاف بكري، في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ربما تضيع دول وتنتهي وتدخل بري في عديد من الدول، والحل الوحيد الوصول إلى نقاط اتفاق.

وتابع عضو مجلس النواب، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لا يريد سلام ويرى أن الأرض كلها ملك اسرائيل.

وأكمل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن لدي قلق من مجيء القوات الأمريكية والامور مرشحة للتصعيد وما يحدث بعد يوم الجمعة ووصول كل القوات الأمريكية.