أسامة كمال : الولايات المتحدة وراء بناء القوة العسكرية الإيرانية

أكد الإعلامي أسامة كمال أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء بناء القوة العسكرية الإيرانية، مستغلةً طهران كأداة في منطقة الشرق الأوسط قبل عام 1979، وضخت مليارات الدولارات لتجهيز إيران بترسانات ضخمة.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي”، أن أول مفاعل نووي إيراني كان هدية من أمريكا عام 1967، مؤكدًا أن واشنطن وإسرائيل اعتمدتا سياسة الصراع للسيطرة على المنطقة ودعما إيران بالسلاح لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية.

وتابع مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، أن إيران تحولت من حليف الولايات المتحدة إلى قوة تهدد مصالحها بنفس السلاح، مؤكدا أن التاريخ يثبت أن القوى الكبرى لا تصنع حلفاء بل أدوات استنزفت دول الشرق الأوسط.