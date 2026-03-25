الخارجية الإيرانية: لم نعد نثق بالدبلوماسية الأمريكية

أعلنت الخارجية الإيرانية، أنهم لم يعدوا يثقوا بالدبلوماسية الأمريكية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وأعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية يوم الأربعاء أن طائرات مسيرة أصابت خزان وقود وأشعلت حريقاً في مطار الكويت الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه إيران هجماتها في الحرب الإقليمية المستمرة منذ نحو أربعة أسابيع.

ونقلت المديرية العامة للطيران المدني في بيان نشرته على الإنترنت، استناداً إلى معلومات أولية، أن الهجوم لم يتسبب إلا في أضرار "محدودة" ولم يسفر عن أي إصابات.

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد الله الراجحي إن رجال الإطفاء يعملون على السيطرة على الحريق.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الكويت والأردن والبحرين، بالإضافة إلى أهداف في إسرائيل.

أعلن الحرس الوطني الكويتي في بيان له أن قواته اعترضت ست طائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وقال الجيش إن الدفاعات الجوية "تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وفي البحرين، قالت وزارة الداخلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، بينما أفادت مديرية الأمن العام الأردنية بسقوط شظايا بالقرب من العاصمة عمّان، مما أسفر عن عدم وقوع إصابات أو أضرار.



