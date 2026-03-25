أخبار التوك شو| تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. وشعبة الذهب تعلن خبرًا غير متوقع بسبب حرب إيران

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

جينجر تشابمان: إدارة ترامب تحاول خلق انقسامات في لبنان بين الرئاسة وحزب الله

قالت جينجر تشابمان، المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى خلق انقسامات داخل عدد من الدول، مشيرة إلى أن هذا النهج يظهر، على سبيل المثال، في لبنان من خلال محاولة تعميق الخلافات بين الرئيس اللبناني وحزب الله.

أستاذ علوم سياسية : مصر ركيزة الاستقرار العربي .. ومشروع موحد ضرورة ملحة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات المصرية الأخيرة، وفي مقدمتها الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض دول الخليح، تعكس التزام مصر بدعم الأمن القومي العربي والخليجي، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وقال حسن سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تمثل ركيزة أساسية في توازن المنطقة، وتتحمل مسؤولية كبيرة في دعم استقرار الدول العربية، مؤكدا أن فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة باتت أكثر إلحاحًا لمواجهة الأزمات المتكررة وتعزيز قدرة الردع.

الفقي : إيران تتهوّر بلا مبرر ضد البلدان العربية .. وتضرب بلا وعي

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على تطورات ومستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسيناريوهات مستقبل الحرب.

حبات برد وأمطار غزيرة .. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خاصة بعد التحذير من موجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية غدا.

هنشوفها بعنينا كلنا | شعبة الذهب تعلن خبرًا غير متوقع بسبب حرب إيران

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، آخر مستجدات أسعار الذهب في الأسواق .

شعبة الخضروات : ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت .. وهتنزل قريّب

كشف حاتم النجيب المتحدث باسم شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم داخل الاسواق المصرية.

قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن السيناريوهات المقبلة اخطر مما حدث وما تم بالأمس لن يتم بالغد.

أسامة كمال : الولايات المتحدة وراء بناء القوة العسكرية الإيرانية

أكد الإعلامي أسامة كمال أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء بناء القوة العسكرية الإيرانية، مستغلةً طهران كأداة في منطقة الشرق الأوسط قبل عام 1979، وضخت مليارات الدولارات لتجهيز إيران بترسانات ضخمة.