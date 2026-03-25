الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة عن المكرونة .. ليست مُضرة كما تعتقد

هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟
آية التيجي

أكد خبراء تغذية أن المكرونة ليست العدو كما يعتقد الكثير من متبعي الحميات الغذائية، بل يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن إذا تم تناولها بطريقة صحيحة وبكميات مناسبة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن المكرونة تعد مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات التي تمنح الجسم الطاقة وتدعم نشاط العضلات، كما أن أنواع المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة توفر نسبة جيدة من الألياف الغذائية.

ويوضح خبراء التغذية أن زيادة الوزن لا ترتبط بالمكرونة نفسها، بل بالمكونات التي تضاف إليها مثل:
الصلصات الكريمية
كميات كبيرة من الجبن
الزبدة
اللحوم المصنعة

وتقول أخصائية التغذية Nichola Ludlam‑Raine إن المكرونة يمكن أن تكون جزءًا من نظام لإنقاص الوزن إذا تم:
ـ التحكم في حجم الحصص
إضافة الخضروات
ـ تناولها مع بروتين صحي
ـ استخدام صلصات الطماطم بدل الصلصات الدسمة

القيمة الغذائية للمكرونة

وتحتوي المكرونة على عدة عناصر غذائية مهمة منها:
ـ فيتامينات B مثل الثيامين والفولات والحديد
ـ نسبة بسيطة من البروتين
الألياف خاصة في المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة

كما تعتبر الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة للجسم، حيث تساعد في دعم:
وظائف الدماغ
نشاط الجهاز العصبي
أداء العضلات

الفرق بين المكرونة البيضاء ومكرونة القمح الكامل

ـ المكرونة البيضاء:
مصنوعة من دقيق مكرر
تحتوي على ألياف أقل

ـ مكرونة القمح الكامل:
تحتوي على ألياف أكثر
تساعد على الشعور بالشبع
تدعم استقرار مستوى السكر في الدم
تحتوي على معادن ومضادات أكسدة أكثر

هل المكرونة عالية السعرات؟

المكرونة العادية منخفضة الدهون بطبيعتها لأنها تصنع غالبًا من الدقيق والماء فقط، بينما المكرونة الطازجة التي تحتوي على البيض تكون أعلى قليلًا في الدهون والبروتين.

وتشير التقديرات إلى أن 75 جرام من المكرونة الجافة، تحتوي على حوالي 270 سعرة حرارية، أي ما يعادل نحو 10% من احتياج الشخص اليومي من السعرات

ما الكمية المناسبة لتناول المكرونة؟

وينصح الخبراء بأن تكون الحصة المناسبة حوالي 75 جرام مكرونة جافة للشخص البالغ ما يعادل 180 إلى 200 جرام بعد الطهي. كما أن حصص المطاعم غالبًا تكون أكبر من الكمية الموصى بها، ما يزيد السعرات الحرارية.

لماذا تسبب المكرونة الانتفاخ أحيانًا؟

قد يشعر بعض الأشخاص بالانتفاخ بعد تناول المكرونة بسبب:
حساسية الجلوتين
صعوبة هضم بعض الكربوهيدرات
تناول كميات كبيرة
كما أن طهي المكرونة بطريقة (نصف تسوية) أو تبريدها بعد الطهي قد يساعد في تكوين ما يعرف بالنشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات بطيء الهضم يفيد صحة الأمعاء.

هل يوجد نوع مكرونة صحي أكثر؟

يوجد بدائل خالية من الجلوتين مثل:
مكرونة العدس
مكرونة الحمص
مكرونة الأرز
مكرونة الكينوا
وهذه الأنواع قد تحتوي على بروتين وألياف أكثر من المكرونة التقليدية.

نصائح لتناول المكرونة بشكل صحي

ينصح الخبراء بـ:
اختيار مكرونة الحبوب الكاملة
إضافة الخضروات
تناول بروتين صحي مثل الدجاج أو السمك
تقليل الجبن والصلصات الدسمة
الالتزام بالكميات المناسبة

