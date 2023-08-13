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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرات مسيرة.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على بيلجورود

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار في منطقة بيلجورود الروسية بعد ظهر اليوم الأحد بعد محاولة هجوم مماثلة في وقت سابق من اليوم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الطائرة الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود، ولم تقع إصابات أو أضرار.

كما تم اعتراض طائرتين أوكرانيتين أخريين بدون طيار استهدفت منطقة بيلجورود وتدميرهما في الساعة 4 صباحًا و11 صباحًا اليوم الأحد.

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