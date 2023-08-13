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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: محادثات جدة بشأن أوكرانيا "مهمة للغاية"

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه لابد من إجراء محادثات دولية لإيجاد طريقة لتسوية الصراع في أوكرانيا وذلك في أقرب وقت ممكن.

ووصف شولتس في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية، المشاورات الأخيرة حول التسوية الأوكرانية في مدينة جدة السعودية بأنها "مهمة للغاية"، قائلا: "في واقع الأمر هذه مجرد بداية".

وأشار المستشار الألماني إلى حقيقة أن محادثات جدة حضرها ممثلون من دول أكثر من اجتماع مماثل في كوبنهاجن في يونيو الماضي، مشددا على أن "هذا هو السبب في أنه يبدو من الملائم مواصلة هذه المحادثات لأنها تزيد الضغط على روسيا لجعلها ترى أنها تسير في طريق خاطئ ويجب أن تسحب قواتها لتسهيل السلام".

واستضافت مدينة جدة السعودية مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و6 أغسطس الجاري، ويشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب اجتماع السلام بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، لكن أهدافه لم تُفهم بعد.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن الاجتماع في المملكة العربية السعودية لن يكون عديم الفائدة، إذا ساعد الغرب على إدراك أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام هي طريق مسدود.

المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا جدة السعودية محادثات جدة روسيا

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