عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر مبنى سكني و15 سيارة.. هجوم أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية

بيلجورود
بيلجورود

قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، إن مبنى سكنيا و15 سيارة ركاب تضررت في بيلجورود في هجوم بطائرة مسيرة.

وأوضح جلادكوف، أنه وفقًا للبيانات الأولية، انهار جزء كبير من مبنى سكني من الطابق السابع إلى الطابق الثالث عشر في مبنى بشارع يسينين، الساعة 5:43 مساءً بتوقيت موسكو.

وأضاف حاكم منطقة بيلجورود، أن المبني حدثت له أضرار كبيرة، حيث تم تدمير النوافذ ومكيفات هواء وواجهات المبني بشكل كامل.

وتابع: "كما تضررت حوالي 15 سيارة ركاب"، مشيرا إلى أن الأضرار حدثت في هجوم لطائرة بدون طيار.

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون في دونيتسك نتيجة لهجمات قصف شنتها القوات الأوكرانية.

وأوضح بوشلين عبر حسابه على تليجرام: "خلال النهار، تعرضت دونيتسك لقصف شديد من قبل القوات الأوكرانية، وحتى الآن لدينا بيانات عن ثلاثة أشخاص قتلوا في مقاطعة كييفسكي وأصيب 11 آخرون، من بينهم طفل ولد في عام 2012"، لافتا إلى أنهم الآن يتلقون المساعدة الطبية اللازمة.

استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

بيلجورود حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف القوات الأوكرانية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

موضوعات متعلقة

استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

قصف شديد.. القوات الأوكرانية تقتل 3 مدنيين وتصيب 11 آخرين في دونيتستك

بـ 12 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيستك

ترشيحاتنا

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

لأول مرة.. الحرارة في المغرب تتخطى الـ50 درجة مئوية

المجموع مش كفاية.. تعليق مفاجئ من أستاذ مناهج بشأن نتيجة الثانوية العامة

الإكوادور.. حزب المرشح الرئاسي المغتال يبحث على بديل جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ