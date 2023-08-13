تضرر مبنى سكني و15 سيارة.. هجوم أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، إن مبنى سكنيا و15 سيارة ركاب تضررت في بيلجورود في هجوم بطائرة مسيرة.

وأوضح جلادكوف، أنه وفقًا للبيانات الأولية، انهار جزء كبير من مبنى سكني من الطابق السابع إلى الطابق الثالث عشر في مبنى بشارع يسينين، الساعة 5:43 مساءً بتوقيت موسكو.

وأضاف حاكم منطقة بيلجورود، أن المبني حدثت له أضرار كبيرة، حيث تم تدمير النوافذ ومكيفات هواء وواجهات المبني بشكل كامل.

وتابع: "كما تضررت حوالي 15 سيارة ركاب"، مشيرا إلى أن الأضرار حدثت في هجوم لطائرة بدون طيار.

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون في دونيتسك نتيجة لهجمات قصف شنتها القوات الأوكرانية.

وأوضح بوشلين عبر حسابه على تليجرام: "خلال النهار، تعرضت دونيتسك لقصف شديد من قبل القوات الأوكرانية، وحتى الآن لدينا بيانات عن ثلاثة أشخاص قتلوا في مقاطعة كييفسكي وأصيب 11 آخرون، من بينهم طفل ولد في عام 2012"، لافتا إلى أنهم الآن يتلقون المساعدة الطبية اللازمة.