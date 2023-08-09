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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيا، يفجيني باليتسكي، إن الجيش الأوكراني قام بمحاولة فاشلة لمهاجمة القوات الروسية بالقرب من أوريخوف في منطقة زابوروجيا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، لكنه تكبد خسائر كبيرة.

وأوضح باليتسكي عبر حسابه على تويتر: "حاولت المجموعات الهجومية الأربع للعدو على 12 شاحنة صغيرة الليلة الماضية مهاجمة مواقعنا في منطقة أوريخوف، ولمن لم تنجح. وانتهت محاولة متهورة أخرى بخسائر كبيرة".

وأضاف باليتسكي أن المجموعات المهاجمة فقدت كل معداتها تقريبًا، كما انسحبت القوات الأوكرانية الباقية على قيد الحياة إلى المواقع التي كانت محتلة سابقًا.

وأشار إلى أنه تم تدمير مجموعة من المشاة الأوكرانيين في منطقة بياتيخاتكي.

وتابع: "في منطقة بياتيكاتكي تعرف رجالنا على مجموعة من المشاة كانت تنقل الذخيرة، حيث قام طاقم المدفعية بعمل جيد. تم القضاء على القوة البشرية ومستودع الذخيرة للعدو".

وخلال الـ 24 ساعة الماضية ، قام الجيش الأوكراني بأكثر من 50 محاولة لمهاجمة المجتمعات المحلية في منطقة زابوروجيا.

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