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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

جوزيف عون
جوزيف عون
أ ش أ

شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، على ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل، مشيراً إلى أن تفعيل «اتفاق الإطار» يقتضي العمل سريعاً على استكمال إعادة الأسرى اللبنانيين، وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش فيها وصولاً إلى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.
وأكد الرئيس اللبناني - خلال لقائه اليوم مع عضوي الكونجرس الأمريكي دارين لحود، وجوش جوتهايمر، وأعضاء الوفد المرافق في قصر بعبدا - أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ «اتفاق الإطار» الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق، رغم التزام لبنان تطبيقه كاملاً.
واعتبر أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب، ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية، وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، لافتا إلى أن التعاون الذي أبداه الجانب اللبناني لتنفيذ الاتفاق لم يلق في المقابل أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل عملياته العسكرية وتهديداته رغم الدعوات المتتالية الموجهة إليه لتطبيق الاتفاق، ولا سيما وقف تدمير المنازل وجرفها وتغيير معالم البلدات والقرى الجنوبية المحتلة.
وأشار إلى أهمية توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة، نظراً إلى المهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب، من مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الحدود الشرقية والشمالية، والمحافظة على السلم الأهلي وحماية المؤسسات، وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش رغم إمكاناته المحدودة.
وأكد عون خلال اللقاء التزام الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية، لافتاً إلى صدور قوانين إصلاح عدة، أبرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون الإعلام، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال مسيرة الإصلاح.
من جهته، ثمّن عضو الكونجرس الأميركي دارين لحود ما يقوم به الرئيس عون من أجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، منوهاً بالنتائج التي تحققت بعد لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة وصفها بالناجحة جداً.
واعتبر لحود أن لبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها، ومن غير الجائز إضاعتها، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة مساعدة لبنان وجيشه من خلال المساعدات العسكرية المستمرة التي تقدمها الإدارة الأميركية بموافقة الكونجرس.

عون ضرورة وقف أعمال التفجير والتدمير القرى الجنوبية

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